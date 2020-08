Kétszer vesztésre állt, végül egy ponttal távozott a Fehérvár Zalából

Egyértelműen győzelmi reményekkel érkezett, kétszer vesztésre állt, végül 3-3-as döntetlent játszott a MOL Fehérvár FC szombaton este, a nyitófordulóban.

„Egyértelműen a Fehérvár a favorit, sérülések miatt alig tudtunk teljes csapattal edzeni” – közölte a kezdés előtt a kilencvenes évek elején a Vidiben éveken át elsőszámú klasszisnak számító, később nemzetközi karriert futó támadó, Sallói István, aki két éve a ZTE sportigazgatójaként tevékenykedik. Az NB I nyitófordulójában a ZTE-MOL Fehérvár FC derbi pikantériáját adta, hogy a vendégek kispadján helyet foglaló Márton Gábor a tavasszal az egerszegieket tartotta az élvonalban, majd aláírt a bajnoki aranyra törő fehérvári piros-kékekhez. Rajta kívül a jobbhátvédnek, Bolla Bendegúznak volt fontos különösen fontos a derbi, a fiatal tehetség legutóbb Zalában szerepelt kölcsönben és vált kulcsemberré, meghatározó élvonalbeli futballistává, a nyár óta a Vidi kötelékében szerepel.

Másfél sem telt el a mérkőzésből, amikor már gólnak örülhettek a hazai hívek. A fehérvári drukkerek időben foglalták helyüket a vendégek számára fenntartott szektorban – dicséretes hangerővel bíztatták kedvenceiket -, azonban akadtak helyiek, akik még a helyüket keresték a lelátón, amikor már vezettek kedvenceik: Musliu hibája nyomán Babati ajtó-ablak helyzetbe került, nem is okozott számára gondot, hogy bevegye a kiszolgáltatott helyzetbe kerülő Kovácsik kapuját, 1-0. A gól után feljött a koronázóvárosi alakulat, egyértelműen mezőnyfölénybe került, a 10. percben következett is az egyenlítő gól is, Stopira lövése nyomán a védőkről levágódó labda a Bragától vett Evandro elé pattant, aki estében lőtt kapura, a labda Demjén kapus lábán megpattant, a gólvonalon túlra gurult, 1-1. Nem örülhettek hosszasan az egyenlítésnek a látogatók, a 16. percben ismét a vendéglátóknál volt az előny, Gergényi látványos bedobását Szépe megcsúsztatta a rövid saroknál, a nem sokkal korábban, a túloldalon gólt szerző Stopira igyekezett menteni, de nem tudott, 2-1. Bobál Dávid is veszélyeztetett, Kovácsik kapus a helyén volt, aztán másik kapunál is akadtak lehetőségek, hullámzó, kimondottan jó iramú volt a mérkőzés.

Az első félóra végén az egykori válogatott hálóőr, a Vidi kapusedzője, Brockhauser István volt kénytelen a lelátóra ballagni, ugyanis egy játékvezetői ítéletet túlreagált Bogár Gergő sípmester szerint, a bíró úgy ítélte meg, a kulacsát nem kellett volna a földhöz vágnia a stábtagnak. Houri szabadrúgása szállt fölé, a túloldalon Sankovic lökete hagyta el a játékteret a jobb kapufa mellett. A fehérváriaknál Nego lett egyre aktívabb, 20 méteres lövése nem sokkal kerülte el Demjén kapuját. Az első félidő zárása előtt két perccel egyenlített a fehérvári alakulat, a 41. percben Tanasin szabálytalanul állította meg Bamgboyét, a büntetőt Nikolics higgadtan lőtte a balra mozduló Demjén mellett a kapu közepébe, 2-2.

Nagyszünet után a frissen beállt Petrjak szalad el a baloldalon, jól adott középre, Nikolics centiméterekkel késett le a labdáról. Bamgboye is vezetéshez juttathatta volna a vendégeket, de 10 méterről nem találta el a kaput. Könyves esett nagyot a fehérvári 16-oson belül, Bogár sípmester határozottan jelezte, mehet tovább a játék. A hazai támadó, Szépe megsérült, cserét kért, helyén Zivko jelentkezett játékra. Nego jobboldali beadása nyomán Nikolics veszélyeztetett ismét, az ötösről leadott fejesét fogta Demjén. Mindkét oldalon akadtak lehetőségek, a roppant aktív Tanasin egy lecsorgó labdát küldött kapura a jobb oldalról, lövését vetődve hatástalanította Kovácsik, majd álomszép góllal vezettek a piros-kékek: Bamgboye passzát Nikolics 18 méterről mesterien csavarta a bal felső sarokba, 2-3. A gólszerző lesétált, a Mezőkövesdről szerződtetett Zivzivadve váltotta, a két 16-os között zajlott a játék, majd büntetőhöz jutott a hazai alakulat, Babatit Nego és Stopira együttes erővel szerelte, Bogár szerint előbbi szabálytalankodott, 11-est ítélt, amit Babati magabiztosan lőtt a bal sarokba, 3-3. Két perc elteltével Funsho találta el az oldalhalót, majd Zivzivadve került ígéretes helyzetbe, cselezgetett, lövése elakadt a visszazáró védőkben. A frissen pályára lépett Hodzic lépett ki középen, a 16-oson belül ütközött a bátran kirepülő Demjénnel, utóbbi testén elakadt a labda, majd ápolásra szorult, a találkozás nyomán. A hosszabbítás percei fehérvéri fölény jegyében teltek, de a vendégek nem tudtak betalálni, ahogy egy nappal korábban a Fradi, a Vidi is döntetlennel kezdte a 2020-21-es bajnokságot.

ZTE FC-Fehérvár FC 3-3 (2-2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4400 néző, vezette: Bogár Gergő, Szalai Balázs, Szécsényi István

Zalaegerszegi TE FC: Demjén – Tanasin, Lejsak, Bobál D. Gergényi (Kovács B. 69. perc)– Sankovic, Bedi, Szánthó (Dragóner 75.)– Szépe (Zivko 53.), Babati, Könyves. Vezetőedző: Boér Gábor

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Bolla (Petrjak 46.), Musliu, Stopira, Hangya – Pátkai, Houri – Nego, Evandro (Hodzic 81.), Bamgboye – Nikolics (Zivzivadze, 62.). Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: Babati (2. perc), Szépe (16.), Babati (11-esből, 75.), illetve Evandro (10.), Nikolics (43., 11-esből), Nikolics (60.)

Sárg lap: Bobál D. (34.), Hangya (37.), Evandro (47.)

Kiállítva: Brockhauser István (29. perc)