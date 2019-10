Kétszer is vezetést szerzett a MOL Fehérvár a DVSC ellen, s itthon tartotta a pontokat

A 8. fordulót a tabella hatodik helyéről váró Debreceni VSC-t fogadta a MOL Fehérvár FC együttese az OTP Bank Liga labdarúgó NB I-ben. Mégpedig a javítás szándékával léptek pályára a fehérváriak.

Nem kívánt üldözöttből üldözővé válni a Vidi. Azzal ,hogy az Újpesttől hazai pályán kikapott a MOL Fehérvár FC a hetedik körben, valamint, hogy a nyolcadik forduló nyitómérkőzésén a Mezőkövesd alakulata fektette kétvállra a lilákat, Marko Nikolics csapatának vállán a győzelem kényszere telepedett. De a piros-kék játékosok különösebb ráhatás nélkül is tudták: javítaniuk kell, nem szabad olyan felfogásban futballozniuk, mint tették azt egy héttel korábban.

Ha a statisztikába lehet kapaszkodni, a fehérváriak lehettek nyugodtabbak, mert a Debrecen utoljára 5 évvel ezelőtt tudott nyerni a Vidi ellen, azóta egy döntetlen mellett 12 Fehérvár-siker született. De a számok – igaz, nem hazudnak – de olykor csalhatnak, ezért nem csoda, hogy az összecsapás előtt 60 perccel cigarettával próbálta nyugtatni gondolatait a stadion tövében a tréner, Marko Nikolics.

Október 5-én egész nap esett az eső. Talán az ég is siratta a meccs napján utolsó útjára kísért Vidi-legendát, id. Horváth Gábort, akinek fia, Ifj. Horváth Gábor és unokái végezték el a kezdőrúgást.

A hazaiak voltak frissebbek az elején, a 9. percben Armin Hodzic elképesztően jó zsugával ugratta ki Kovács Istvánt, aki ellépett Kinyiktől, s kissé kisodródva 11 méterről helyezett szépen a hosszú sarokba, 1-0. A Loki is elrobogott a fehérvári kapuig, de Haris az alapvonal közeléből beemelt labdájára nem érkezett senki.Aztán Kovács viszonozta csatártársa kedvességét, nem is volt rossz Hodzic lövése 17 méterről, de Nagy Sándor a sarok elől elpaskolta a labdát. A 29. percben Petrjak futtatta a nagy kedvvel játszó Hodzicot, aki megforgatott két védőt, de lövése centikkel célt tévesztett. Az ellentámadásból egyenlített a DVSC. S ez azért volt különösen bosszantó, mert a Loki addig csak ténfergett, ráadásul a találat meglehetősen vitatott körülmények között született. Egy kapu elé kerülő labdára Haruna Garba érkezett Kovácsikkal együtt, a kapus elütötte a labdát, miközben a nigériai csatár az alkarjába talpalt az ötösön belül, majd a másik afrikai, Tunde Adeniji robbant be, s 5 méterről belsőzött a hálóba, 1-1. Kapart a Vidi az újabb gólért, de Hodzic lábáról leszedte a labdát Nagy kapus, és Iványi sem volt hajlandó büntetőt ítélni Petrjak akasztásánál. A szünet előtt Kinyik iramodott meg, aminek a vége az lett, hogy nagyot fújtak a fehérvári hívek, mert Adeniji 14 méterről az oldalhálóba bombázott.

Haruna Garbát nehezen tudta tartani Muszliu, a második félidő elején lövésig is jutott, Kovácsik vetődve védett. A fehérváriak mélységi indításokkal próbáltak a debreceni védelem mögé kerülni, ami többször sikerült is, de ezekből nem sikerült kapura fordulni.Aztán Milanov szöglete hozta a megváltást: A 66. percben a sarokrúgás után Hodzic dolgozott meg a helyzetért, centerezését Nagy Sándor csak továbbütni tudta, a túloldalon pedig Viszar Muszliu érkezett, s ballal az üres kapuba helyezett, 2-1. Tetszetős támadásokat vezetett ezután is a Vidi, de a 16-oson belüli utolsó mozdulatokba rendre hiba csúszott, vagy gól lett belőle, de azt meg les címén állították meg. A legvégén Kovácsiknak kellett levennie a labdát Varga lábáról, majd Hodzic hagyta ki a kihagyhatatlant is. Az utolsó perben Zsóri Dániel is debütált, így labdaérintés nélkül ugyan, de győztes csapat tagjaként ünnepelhetett a FIFA Puskás-díj nyertese.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Debreceni VSC 2-1 (1-1)

MOL Aréna Sóstó, 3301 néző. Vezette: Iványi Zoltán (Tóth II V., Albert)

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Muszliu, Hangya – Milanov (Pantics, 72.), Nikolov, Elek, Kovács I. – Petrjak (Hadzic, 91.), Hodzic (Zsóri. 93.). Vezetőedző: Marko Nikolics.

DVSC: Nagy S. – Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Haris (Pintér Á., 85.), Tőzsér – Varga K., Adeniji, Szécsi (Trujic, a szünetben) – Garba. Vezetőedző: Herczeg András

Gól: Kovács I. (9.), Muszliu (64.) illetve Adeniji (30.)

Sárga lap: Nikolov (64.) illetve Szécsi (27.), Garba (41.), Tőzsér (52.), Pávkovics (74.), Haris (83.)