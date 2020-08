Kétszer is egyenlített a MOL Fehérvár a Lendava ellen

Negyedik felkészülési mérkőzésén sem örülhetett győzelemnek a MOL Fehérvár FC labdarúgó csapata. A piros-kékek a szlovén másodosztályban szereplő NK Nafta Lendava ellen zárta az edzőtábort.

A Haladás, a Slovan Bratislava, az NS Mura elleni döntetlenek után a szlovén másodosztály negyedik helyén zárt Nafta Lendava ellen tört sikerre a MOL Fehérvár FC. Eredetileg a szlovén kupadöntőben éppen az NS Murávsal szemben alulmaradó kék-fehérek otthonában, Lendván rendezték volna az összecsapást, azonban a heves esőzések miatt a pálya használhatatlanná vált, így az edzőtábor helyszínén, Bükön csaptak össze a felek.

Márton Gábor alakulata veszélyeztetett először, egy szabadrúgás nyomán Muszliu fejelét 10 méterről, de célt tévesztett. Nem sokkal később Kovácsiknak kellett bravúrral védenie a ziccerben kilépő Novinic lövését. A 9. percben azonban már tehetetlen volt a magyar kapus: a szögletből beívelt labdát Bizjak szelidítette meg, s 13 méterről tekert a kapuba, 0-1. A találat után a fehérváriak voltak aktívabbak, de a viharos erejű szél gátolta a gördülékeny játékot, így igazi gólhelyzetig nem jutott a Vidi. A 33. percben a nyáron Mezőkövesdről szerződtetett Budu Zivzivadze lábában volt az egyenlítés, Hodzic beadását becsúszva lőtte kapura 4 méterről a grúz, a labda alig ment mellé. A szünet előtt Nyári Patrik a 16-os sarkának közeléből nyeste a labdát kapura szabadrúgásból, centikkel tévedett.

A második félidőre Kovács István és a brazil Evandro érkeztek frissítés gyanánt, s utóbbi máris helyzetbe került, közeli fejesét védte a lendvai kapus. A szél alábbhagyott, azonban szakadó esőt hozott a nyugati határszélre, no meg fehérvári egyenlítést. A 60. percben Nego Loic kapott egy remekbe szabott hosszú indítást Nyáritól, a francia-magyar szélső centerezni próbált, de a visszazáró Körmendi Kevin lábáról a rövidasarokba pattant a labda, 1-1. Sőt, a vezető találattal is kacérkodott a fehérvári egylet, ígérete szögből, 19 méterről végezhetett el szabadrúgást Evandro, aki centikkel csavart a bal kapufa mellé. Az utolsó 20 percre alaposan átvariálta csapatát a fehérváriak vezetőedzője, a Kovácsik – Vágó, Nikolov, Stopira, Nego – Houri, Kovács – Bamgboye, Evandro, Petrjak – Nikolics alkotta gárda volt pályán, mikor az egyre inkább domináló szlovénok újra vezetést szereztek. A 77. percben Drk Dominik használta ki a vihar miatti felfordulást, 1-2. Nem borzongott meg azonban a magyar ezüstérmes. A 85. percben Houri ívelt be egy szögletet, Evandro pedig jó ütemben csúsztatott, s megszerezte első gólját a Vidiben, a bal sarokban pihent meg a labda, 2-2. Újabb döntetlen született, immár a negyedik a felkészülés során. Az edzőtábort győzelem nélkül zárta a Vidi, s a bajnoki rajtig Fehérváron készül tovább. Szombaton két edzőmérkőzést is játszik a csapat, délelőtt az Újpestet fogadják a piros-kékek, majd délután a cseh bajnok, s BL-induló Slavia Praha ellen mérkőznek Ausztriában.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–NK Nafta Lendava 2-2 (0-1)

Bük, Büki Sportközpont, zárt kapus. V.: Pintér Csaba

Fehérvár FC: Kovácsik – Bolla B. (Vágó, 70.), Muszliu (Nikolov, 70.), Rus (Stopira, 70.), Zeke (Houri, 70.) – Pátkai (Bamgboye, 70.), Nyári (Petrjak, 70.) – Nego, Hodzic (Kovács I., a szünetben), Géresi (Evandro, a szünetben) – Zivzivadze (Nikolics, 70.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Lendava: Galosi – Novinic, Vinko, Paku, Bolla G., Bizjak, Pirtovsec, Zivko, Meshack, Ostrek, Körmendi K. Vezetőedző: Dejan Doncic.

Gól: Körmendi (öngól – 60.), Evandro (85.) illetve Bizjak (9.), Drk (77.)

Sárga lap: Nyári (40.) illetve Bolla G. (31.)