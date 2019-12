Kétmillió forintos támogatást nyújtott a MOL Fehérvár FC

Kétmillió forinttal támogatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot és a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központot a MOL Fehérvár FC.

Közeleg a karácsony, ha az év más időszakában nem is, ilyenkor az adakozás terén is megmozdul a magyar sportegyesületek zöme. A fehérvári labdarúgóklub, a MOL Fehérvár FC minden évben kiveszi részét a társadalmi felelősségvállalásból, az esztendő végén pedig ajándékoz. Az intézmények vezetőivel egyeztetve, most nem tárgyajándékokkal, hanem a legnagyobb segítséget jelentő készpénzzel kedveskedett az egyesület: a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot és a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központot is egy-egymillió forinttal támogatta a Vidi. Előbbi szervezet a fogyatékossággal élők mindennapi ellátására, míg a Tüzér utcai központ az állami gondozott gyermekek nyaraltatására fordítja az összeget.

Bővebb információ a vidi honlapján található.

Vezető képünk egy augusztusi, Kisvárda elleni meccsen készült. Fotó: FMH-Archív