Kétgólos hátrányból hihetetlen bravúr

Salzburg Az EBEL 11. fordulója előtt kétszer olyan gólveszélyes, s feleannyira sebezhető Red Bull Salzburg vendégeként próbálkozott a szinte lehetetlen pontszerzéssel a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Red Bull Salzburg–Hydro Fehérvár AV19 2-3 (2-0, 0-1, 0-2)

Salzburg, 2595 néző. Vezette: Ofner, Trilar

RBS: Lamoureux – Joslin, Regner, Kolarik, Baltram 1, Holloway – Viveiros, Pallestrang, T. Raffl, Herburger, Hughes 1 – Heinrich, Jakubitzka, Feldner, Schiechl, Huber – Schreier, Witting, Pilloni, Hochkofler. V.edző: Matt McIlvane

FAV19: Kornakker – Harty, Campbell, Yogan 1, Timmins, Kuralt – Busenius, Szabó D., Szita, Reisz, Lehtonen – Caruso, Tikkanen 1, Kóger 1, Sarauer, Erdély – Szabó K., Sille, Sárpátki. Edző: Hannu Järvenpää.

Ketten hiányoztak a csapatból a listavezető Red Bull otthonában, Stipsicz Bence kisebb sérülés miatt kényszerült kihagyni a Salzburg elleni találkozót, míg Szabó Bence ha Csíkszereda elleni találkozón a Fehérvári Titánokat erősítette. Hiába a Red Bull és a fehérváriak közötti eredményességbeli különbség, kiegyenlített játékkal kezdődött a mérkőzés. A ketrec előtt most Kornakker Dániel kapott bizalmat, s kellett is dolgoznia, mert a Salzburg egyre inkább kezdett dominálni. A mezőnyfölényt a 12. percben nyomatékosította góllal a Red Bull. Florian Baltram talált be, 1-0. Rá is lőtte a másodikat a Salzburg, John Hughes vágott be egy keresztpasszt, 2-0. Hannu Järvenpää időt kért, s ezzel rendezte is a sorokat. Olyannyira, hogy a középső periódus elején Andrew Yogan és Kuralt mehettek kettő az egy ellen, végül előbbi értékesítette a ziccert, 2-1.

A harmadik harmadban nagy energiákat kapart elő tartalékaiból a Fehérvár, s az 58. percben a veterán védő, Harri Tikkanen egyenlített, 2-2. S ezzel nem állt a Volán! 36 másodperc volt hátra, mikor érkezett a csapatkapitány, Kóger Dániel, s találatával először maradt idén pont nélkül a Salzburg, 2-3!