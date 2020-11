Kétgólos hátrányból álltak fel a Titánok a MAC otthonában

Az Erste Liga vasárnapi játéknapján a Titánok a listavezető MAC HKB Újbuda vendégei voltak. A fehérvári–győri alakulatot kevésbé zavarta meg az első harmad hajrájában történt plexitörés, mert 25 másodperc híján a rendes játékidőben nyerésre álltak, ám végül a ráadást elvesztették.

Rögtön az 1. percben Sofron István alakított ki helyzetet, kis híján betalált az egykori fehérvári kedvenc, de így is sikerült egy emberelőnyt kiharcolnia. Az első percek kezdeti bizonytalanságán túllendülve aztán már a Titánok is bátran próbálkoztak, míg a MAC meglepetésre kereste önmagát, csupán Sofron aktivitását lehetett kiemelni. A Titánoknál a légiósokra kellett erőteljesen figyelni a vendéglátóknak, Robert McNulty, Aatu Luusuaniemi és Riku Tiainen triója több alkalommal is veszélyeztette Bálizs Bence kapuját. A 13. percben egy nagyon formás MAC-akciót láthattunk, három a kettes szituáció végén Csollák Márkó laposan lőtte el a pakkot Szeles Martin mellett. A 18 éves bekk első gólját ütötte a felnőtt csapatban, és annyira örült találatának, hogy nekiugrott a palánknak, azonban a plexi kiszakadt a helyéből, millió apró darabra törve. Innentől aztán cirka 15 percet kellett várni a folytatásra, amely úgy alakult, hogy hét perc volt még hátra, de a harmad végén nem mentek szünetre a csapatok, hanem játszottak tovább.

A kényszerpihenőt követően ismét nagy erőkkel rohamozott a MAC, ez pedig góllá érett, rögtön a térfélcsere után 1-0. Újfent egy három-kettes szituáció után Nagy Krisztián passzából Bugár Gábor 8 méterről, lapos lövéssel vette be Szeles ketrecét, 2-0. A folytatásban is jobbára a hazai gárda gyakorolt nyomást ellenfelére, így Szelesnek igazán nem sok ideje volt arra, hogy szusszanjon egyet-egyet, mert többnyire a korong a harmadukban volt játékban. Majd a 32. percben kihagyott a hazai védelem, nem figyeltek a bekkek, eladták a korongot, és Tiainen korongszerzése, passza Luusuaniemit találta üresen, ő pedig nem hibázott, 2-1. Majd 8 másodpercen belül két belőtt korong pattant meg az ütőkön, és korcsolyákon, előbb Luusuaniemi 2-2, majd Rétfalvi Kristóf talált be, és fordított 2-3. Kangyal Balázs nyomban időt kért, hogy rendet tegyen játékosai fejében, de sok foganatja nem volt, mert a továbbiakban a lehetőségeiket elpuskázták fiai.

A záró harmad elején úgy tűnt, hogy a fővárosiak bennmaradtak az öltözőben, többet kezdeményeztek a Titánok. Jó nyolc-tíz perc elteltével érték el az „üzemi hőmérsékletet” a kékek, ám meddőnek bizonyultak támadásaik. 1:25-el a vége előtt előnybe került a MAC, levitte kapusát Kangyal, így hatan rohamozták a kaput. 47 másodperc volt vissza, és Szeles elmozdította a kaput, melyért büntető következett, de Sofron nem tudta átverni a portást. Rohant az eredmény után a házigazda, a nyomást nem is bírták a Titánok, mert Sofron üresen maradt, és minden rutinját bevetve lőtt a hálóba, 3-3. Jöhetett a hosszabbítás, és a 63. percben egy emberfölényes helyzetből ugrott ki Molnár Bálint, aki élni is tudott a lehetőségével, 4-3.

Dicséret illeti a Titánok együttesét, mert mindent megtettek a sikerért, amely tényleg nem sokon múlott.