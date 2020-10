Kétgólos hátrányból álltak fel a Titánok

Az Erste Ligában hosszú hányattatások után végre bemutatkozhattak a Titánok a Gyergyói HK csapata ellen, és szétlövés után bezsebelték az első győzelmüket.

A történelmi találkozóra nem keveset kellett várniuk a győri szurkolóknak, hiszen a Titánok csapatánál a koronavírus-járvány alaposan betett a bajnokságnak, így több mint egy hónappal később tudott rajtolni az Erste Ligában a gárda.

A hét elején emiatt maradtak el a másik két erdélyi együttes ellen a kék-fehérek meccsei, de azért már három sorra való játékos csütörtök este Kasper Vuorinen rendelkezésére állhatott.

A 3. percben előnyhöz jutottak a Titánok, sokáig nem tudtak felállni, sőt a GYHK veszélyeztetett. Aztán 13 másodperccel a büntetés lejárta előtt elsült Reiter Attila csuklója, és nagy gólt lőtt a bal szélről úgy, hogy Robert Cooke még fel sem tudta emelni a bárdját, 1-0.

Nem késtek sokáig az erdélyiek a válasszal, a 8. percben középről Tero Koskiranta egészséges lövést eresztett meg, úgy tűnt elsőre, hogy Gyenes Dávid lepkés kesztyűjében landolt a pakk, ám az kiperdült a gólvonal mögé, 1-1. Sőt, a 13. percben már az előny is a piros-fehéreknél volt, a tavaly még Fehérváron játszó Szabó Krisztián kapu elé belőtt korongját Silló Arnold juttatta a hálóba, 1-2. A harmad utolsó percében első emberelőnyét is kihasználta a Gyergyó, újfent Koskiranta révén, aki egy kapu előtti kavarodásból kotorta be a korongot, 1-3.

Az első szünet után aktívabbak lettek a Titánok, be is szorították ellenfelüket a harmadukra, de a helyzeteknél többre nem futott. A Gyergyó a játékrész közepére tért magához, akkor már akadt dolga bőven Gyenesnek is. A harmad hajrájához érve a kékek ismét villantak, egy kontrából a 18 esztendős utánpótlás-válogatott Csiszer Ádám ugrott meg, és 8 méteres lövésével kiűzte a pókokat a jobb felső sarokból, 2-3.

Jól indult a záró húsz perc, az előző harmadból áthúzódó kiállításból még három másodperc volt vissza, amikor Robert McNulty a kék vonal elől lövésre szánta el magát, és korongja Cooke hathatós közreműködésének köszönhetően – a hálóőr rossz ütemben nyúlt a pakk felé – behullott a kapuba, 3-3. A találat kellőképpen feltüzelte a kétgólos fórt „eljátszó” vendégeket, bár a játékrész első felében ugyan sokat tartózkodtak a Titánok védekező harmadában, de igazán érdemleges lehetőségük nem nagyon volt. Az 53. percben Riku Petteri Tiainen kapott kétperces büntetést, erre Malcolm Cameron azon nyomban időt kért, de a kék-fehérek túlélték a gyergyói nyomást.

Ezek után jöhetett a három a három elleni ötperces hosszabbítás, de ez sem hozott döntést, így következett a szétlövés, melyben végül Almási Márk találata jelentette a győzelmet, 4-3.