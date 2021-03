Kétgólos fórt buktak

Másfél éves Paks elleni nyeretlenséget akart feledtetni a Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 24. fordulójában.

2019 augusztusában nyert utoljára a Mol Fehérvár FC a Paks ellen. Azóta a tolnaiak kétszer is legyőzték a Vidit, a 2020-21-es pontvadászatban is sikerült elvenniük a pontokat, decemberben mindhármat, augusztusban „csak” kettőt. Vagyis épp itt volt az ideje a törlesztésnek.

Szalai Tamás rotálta a csapatot, a hétvégi, Zalaegerszegen szerepeltetett kezdőhöz képest négy helyen is változtatott. Ami szembetűnő volt, hogy Nikolics Nemanja újra a padon kapott helyet, míg Budu Zivzivadze bizalmat kapott. Fiola Attila is élvezi a bizalmat, a válogatott védő most nem a hátvédsorban, nem szűrőként, hanem védekező középpályásként ténykedett, s ezen a poszton is megállta a helyét.

Mindkét csapat bátran kezdett, de a hazaiak kerültek előbb helyzetbe. A 4. percben Hangya tálalt mesteri labdát a jobb oldalon felfutó Nego elé, a francia-magyar azonban jobbal keresztbe lőtte a kapu előtt. Felhördült volna a publikum, ha lett volna néző a meccsen, de mivel nem volt zaj, tisztán hallhatóan diskurálhatott a Paks trénere, Bognár György a mérkőzés ellenőrével. Az italosládán ücsörgő edző a lelátó legtetejére intett, majd mosolyogva kérdezte: „Hallottad? A negyedik játékvezető szerint öregkoromra meghülyültem!”

Azért a taktikában és csapata felépítésében nem igazán lehetett felfedezni a butulás jeleit, jól játszott a Paks. Nego megmozdulásán kívül nem igazán tudott felfejlődni a hazai egylet, a paksiak már a felezővonal környékén labdát szereztek, s gyorsan felértek a tizenhatosig, ott azonban elfogytak. A 11. percben elegendő volt aztán egy kiváló mélységi passz Fiolától az előnyszerzésre, Ivan Petrjak futott jó helyre, s miután betört a tizenhatoson belülre, ballal a bal alsóba helyezett, 1-0. A hajráig kiegyenlített volt a játék.

Nego Loic például ügyesen tört be jobbról, azonban Rácz kapusba lőtte a labdát, s Budu Zivzivadze sem járt sikerrel. Nem pusztán a fehérváriakról szólt a meccs első félideje, nem volt veszélytelen a Paks sem. Volt olyan beadás, mikor Kovács Dánielnek kellett jó ütemben kipaskolnia a labdát, sőt néhányszor vetődnie is kellett. Egyszer a rövidsarok elé, aztán a szünet előtt Bognár István 18 méteres löketénél már nagyobbat kellett védenie.

A vendégek kettőt is cserréltek a szünetben, s paksi fölényben teltek a második félidő első percei. Hahn lemaradt egy jó beadásról, míg a piros-kékek egy ellenakcióból talán a meccset is eldönthették volna, Zivzivadze azonban nem tudta jól átvenni a középre tett lasztit. Sőt, akár Petrjak duplázhatott is volna, egy újabb kontra végén Nego passzát ajtó-ablak helyzetből perdítette csúnyán a kapu fölé az ukrán. Bognár György az 58. percre negyedik cseréjét is ellőtte, míg a Vidi nem változtatott. Csak az eredményt formálta át: Ivan Petrjak húzott el a bal oldalon a 65. percben, jól tekert középre, Budu Zivzivadze pedig zavartalanul bólintott a jobb sarokba, 2-0. Az utolsó negyedórára már pihenőt kapott a két gólszerző, Zivzivadze és gól+gólpasszt jegyző Petrjak is lement, s mindjárt szépített is a Paks. A fehérvári nevelésű Szabó Bálint alapvonal mellől középre tett labdáját a szintén csereként beállt Haraszti Zsolt egy csel után lőtte laposan a hálóba, 2-1. A Vidinek sansza volt lezárni a meccset a 83. percben, de Dárdai nem találta el a kaput ígéretes helyzetben, ellenben Haraszti Zsolt a maga 16 és fél méteres szabadrúgását könyörtelenül bevágta, 2-2…

A kétgólos előnyből pontokat bukó Mol Fehérvár 2021-ben még nem nyert hazai pályán, s megint távolodik az ezüst.