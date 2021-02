Két vereséggel zártak a Titánok Erdélyben

Az Erste Liga hétvégi fordulóiban a Titánok folytatták erdélyi kirándulásukat, melynek mérlege nem lett kedvező számukra.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az erdélyi túrát záró mérkőzésükhez érkeztek a Titánok Brassóban, előtte pedig szombaton a Gyergyói HK vendégei voltak Kasper Vuorinen tanítványai. Nem lehetett elégedett a finn mester, mert a Titánok másfél harmadon keresztül két góllal vezettek, és innen fordított az 56. percben a vendéglátó.

Gyergyói HK–Titánok 3-2 (0-2, 2-0, 1-0)

Gól: Koskiranta, Szabó, Podlipnik, ill. Vas Márk, Kóger B.

A Fehérvár-farm számára Brassóban volt az utolsó lehetőség, hogy pontot, pontokat szerezzen és további reményeket tápláljon a gárda a playoffba jutást illetően.

Corona Brasov Wolves– Titánok 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)

Brassó, zárt kapuk mögött Vezette: Crisan Hunor-Flavius, Sikó, Bandi, Filip

Brasov: Polc – Carlson, Boriszenko (1), Molnár Zs., Tranca, Valchar 1 – Wilson, Dame-Malka, Fowlie, Gliga, Finucci – McFadden (1), Bors H., Mihály E., Molnár Z., A. Vasile – Ráduly, Gajdó T., N. Vasile, Gajdó B. 1 (1), Szőcs Z. Vezetőedző: Dave Macqueen

Titánok: Belomojev – Reiter A., Erdély B., Kovács Alex, Császár, Dézsi – Vas Márk, Dobmayer, Németh K., Rétfalvi, Ambrus – McNulty, Nagy Á., Tiainen, Almási, Luusuaniemi – Kóger B., Balogh B., Jakimcsuk, Vincze G. Vezetőedző: Kasper Vuorinen

Kiállítások: 10, ill. 20 perc

Kapura lövések: 37-16

Még egyszer sem sikerült legyőzni idén a hazaiakat, és kellettek volna a pontok ahhoz, hogy be tudják fogni a Vasast. Az első harmadban a kapuk érintetlenek maradtak, bár a Titánok sokkal többet veszélyeztettek, még egyszer annyit kapura lőttek, mint ellenfelük. Jobbára egymást gyűrték a felek, néhány kiállítással tarkítva. Aztán a 24. percben Gajdó Balázs vette be közelről Konstantin Belomojev ketrecét, 1-0. Majd ezt követően zsinórban három emberhátrányt is túléltek a vendégek, ezzel továbbra is meccsben maradva. A szépítés azonban nem jött össze, mivel az 52. percben Gajdó Balázs visszatett korongját Radim Valchar juttatta a hálóba, 2-0. A végjátékban Kasper Vuorinen természetesen élt a kapuslehozatal eszközével, már csak azért is, mert együttese emberfórba került, mindez azonban hiábavalónak bizonyult, maradt a kétgólos különbség. Ezzel a Brassó egyre közelebb kerül a listavezető FTC-hez, míg a Titánok üres kézzel térnek haza négymeccses erdélyi túrájukról.