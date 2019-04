Két régi-új hokis a Titánoknál

Almási Márkkal és Dézsi Bencével bővül a jégkorong Erste Ligában szereplő Fehérvári Titánok játékoskerete a 2019/20-as évadban.

Almási már magára húzhatta a kis Volán mezét idén, de maradandót igazából a junioroknál alkotott, ahol az Ifj. Ocskay Gábor JA bajnoki címet szerző gárdájában 49 találkozón 41 góllal és 34 gólpasszal segítette csapatát. Dézsi is ugyanezt az utat járta be: a fiataloknál 38 meccsen 31-szer volt eredményes, és emellett 41 asszisztott is összehozott. Kiss Dávid, a Titánok vezetőedzője jól ismeri mindkét hokist, akikkel gyerekkoruk óta már többször dolgozott együtt.