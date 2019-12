Két ponttal kikapott az Alba

A Zalakerámia ZTE KK vendége volt az Alba kosárcsapata szombat este, a hazaiak hatalmas küzdelemben győztek, 88-86-ra.

Az albások a 6., az egerszegiek a 9. helyen várták a zalai derbit, előbbiek 6-4-es, utóbbiak 4-6-os mutatóval álltak a meccs előtt. Govens hármasával indult, Agafonov a sarokból, duplával felelt, Cupkovic kintről rontott, Szabó Zsolt viszont betörés után, bravúros mozdulattal a hazaiakat juttatta előnyhöz, ráadásul a nem elég hatékonyan védekező Cupkovicot lendületből a reklámtábla mögé sodorta. A fehérvári légiósnak nem lett baja, folytatta a játékot.

Agafonov a folytatásban is ügyeskedett, a vendégek azonban elrontották dobásaikat. Johnson is megkezdte a termelést, Markovic első hármasa leperdült a gyűrűről, a következő akciónál már pontosan célzott, miként Govens is, 11-8. A fehérváriakkal 2013-ban bajnok és kupagyőztes Szabó „Szöszi” sem tétlenkedett, bár a hazaiak is rontottak, lényegesen kevesebbet, mint a látogatók. Öt percnyi játék után, 18-10-es hazai vezetésnél kérte ki első idejét Jesus Ramirez, nem volt sok foganatja, Johnson kosarával tíz pontra duzzadt a vendéglátók előnye. Az egerszegiek könnyű kosarakat szereztek betörések után, nem működött a koronázóvárosiak védekezése, bár a center, többször Csorvási betalált, nem tudtak közelebb araszolni. Lukács, Guyon és McDuffie lépett pályára, négy pontra zárkózott az Alba, azonban ismét megléptek a házigazdák, Reginald Johnson megmozdulásai zárták az első negyedet, 28-19. A folytatásban sem tudott közelíteni a Fehérvár, aztán Guyton triplájával sikerült. Agafonov korlátlan úr volt a palánk alatt, főleg a támadó lepattanók megszerzésében jeleskedett, Williams pedig kintről volt eredményes, 40-28. Nem állt össze a fehérváriak játéka, ziccereket rontottak, a túloldalon Djuric nem hibázott kintről és bentről sem. A hazaiak higgadtan végigjátszották akcióikat, a vendégek viszont kapkodtak, félidőben 50-39-re vezetett a Zete.

Csorvási kosarával kezdődött a második félidő, a közelmúltban igazolt tengerentúli irányító, Bibbins válaszolt, majd Guyton megmozdulásai következtek, hét pontra zárkózott a Fehérvár, 53-46. Közelebb viszont nem tudott, mert elnagyolták akcióikat, a hazaiak feszesebben védekeztek és támadásaikat hatékonyabban fejezték be. Ismét tíz fölé kúszott a különbség, innen kezdhették meg a kapaszkodást a látogatók, Govens és Guyton pontjaival sikerült is, 57-52-nél Bence Tamás időt kért. Simon megszerezte első kosarát, Guyton hármasa is célt ért, Govens ziccert dobott, egy pontra olvadt az előny, Bencze ismét kénytelen volt időt kérni, 59-58. Johnson beköszönt kintről, aztán bentről, a fehérváriak pontatlanok voltak, ezért nem tudtak fordítani. Ott loholtak a hazaiak nyomában, három negyed után 68-63 állt a táblán. Molnár Márton és Ljubicic révén egyenlített az Alba, sőt, Guyton révén vezetett is, állva maradtak az egerszegiek, 68-70. Johnson triplája ült, fej-fel mellett haladtak a felek, szűken a hazaiak voltak előnyben, de megugrani nem tudtak. Aztán Williams révén mégis, Ramirez időt kért, öt perccel a vége előtt, 77-70-nél. Guyton remekelt, kétszer betalált távolról, Johnson egyszer, Csorvási sikeres büntetői után Agafonov volt eredményes középtávolról, majd jelezte a hazai közönségnek, ezzel a meccs lényegében véget ért, a dudaszó előtt másfél perccel, 85-78. Ramirez időt kért, Williams kosara után Govens látványos hármast dobott, Guyton is, a vége előtt fél perccel Bencze időt kért, 88-86. Az utolsó akciók a fehérváriak vezették, rontottak, hatalmas csatában, egylabdás meccsen nyert a ZTE.

Jegyzőkönyv

Zalakerámia ZTE KK-Alba Fehérvár 88-86 (28-19, 22-20, 18-24, 20-23)

NB I-es bajnokság, 10. forduló, Zalaegerszeg, Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok, 1300 néző, vezette: Cziffra Cs., Nagy V., Boros T. (Forrai S.)

ZTE: Bibbins 5/3, Johnson 20/12, Williams 23/15, Szabó 7/3, Agafonov 20/3. Csere: Bagó 1, Simon 3, Gulyás -, Doktor -, Djuric 9/3. Vezetőedző: Bencze Tamás

Alba: Ljubicic 7, Govens 19/6, Markovic 9/6, Cupkovic 1, Csorvási 13. Csere: Guyton 30/18, McDuffie 2, Lukács -, Molnár 5, Keller I. -. Vezetőedző: Jesus Ramirez