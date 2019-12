Két nyári indulási joggal rendelkeznek az öttusázók

Az elnök nem elégedett, de nem is csalódott, optimistán várja a nyári, Japánban megrendezendő játékokat.

A hazai öttusázók közül ketten rendelkeznek ötkarikás indulási joggal, mindegyik a Volán Fehérvár sportolója. A Bathban rendezett nyári Eb-n Kovács Sarolta és Demeter Bence vívta ki a tokiói szereplés lehetőségét, előbbi a 13., utóbbi a 7. helyezéssel.

– A riói olimpia után a klub vezetése Vörös Zsuzsa szakosztály-igazgatóval együtt megfogalmazta a következő négy év legfontosabb feladatait. A brazil nagyvárosban két versenyzőnk állt rajthoz, akik Tokióban is komoly esélylyel pályáznak az indulásra. Azt tűztük ki célul, hogy a két sportoló négy évvel később is képviselje Magyarországot és Székesfehérvárt. Az öttusabázis szélesítése is kiemelt szerepet kapott, valamint a versenyrendezési hagyományaink megőrzése. Mindhárom célkitűzés megvalósulni látszik. Az, hogy indulási joggal rendelkeznek, nem jelenti, hogy biztosan indulnak is az olimpián, ugyanis ha hazánkból többen szerzik meg a kvótát, mint nemenként két-két sportoló, akkor a világranglista alapján történik a szereplők kijelölése. Kétségkívül előnyös helyzetben vagyunk, versenyzőink nyugodtan készülhetnek a jövő évi viadalokra. Reméljük, elkerülik őket az elmúlt évek sorozatos sérülései, amelyek mindkettejüket sújtották. Őszintén remélem, hogy a Volánban nevelkedett, ám az utóbbi években már a másik fehérvári szakosztályban szereplő Alekszejev Tamara is rajthoz áll Tokióban, így a nőknél két megyei versenyző szerepel piros-fehér-zöldben – mondja Tóth István, az Alba

Volán SC elnöke. A másik két célkitűzés kapcsán hozzáteszi, az utánpótlásbázis jelentősen nőtt, 130 igazolt sportolóval rendelkeznek, a kicsik oktatásával együtt összesen 450 gyermek van a képzési rendszerben.

– A sok örömteli esemény mellett őszintén kell beszélni arról is, hogy nem minden alakult a terveink szerint. Hosszú évek óta nem volt arra példa, hogy magyar bajnokságon volános sportoló nem áll dobogón, ez az idei ob-n sajnos bekövetkezett. Ebben szerepet játszott a példátlan sérüléshullám, amely nemcsak élversenyzőinket, a junior- és ifjúsági korú sportolóinkat is hátráltatta. Kalincsák Eszter, Szarka Luca, Tamás József, Katona Bálint is hónapokat volt kénytelen kihagyni, hogy a folytatásban ezt kiküszöböljük, lépéseket tettünk az egészségügyi háttér megerősítése érdekében. Egyre nehezebb szponzorokat találni, szerencsére a három fő támogató ott van mögöttünk, a Volán, a Magyar Öttusaszövetség, valamint az önkormányzat, hozzájuk bármikor fordulhatunk. Támogatásukat természetesen komoly eredményekkel szeretnénk meghálálni a folytatásban is.

A jövő esztendő legfontosabb hazai versenye a modern pentatlon tekintetében a Fehérváron június végén és július elején megrendezendő Európa-bajnokság. Amely ugyan ötkarikás kvótát nem oszt, mégis az egyik legjelentősebb esemény az augusztusi olimpiát megelőzően. Az elnök szeretné, ha a két élversenyző mellett további volánosok mutatnák meg képességeiket hazai közönség előtt.