Két mérkőzés, nulla pont a magyar jégkorong válogatott mérlege

Két mérkőzés, nulla pont – ez a mérlege a magyar válogatottnak a Kazahsztánban zajló divízió 1/A jégkorong-világbajnokságon.

Eddig nem sok babér termett a mieinknek a Barisz Asztana jegén, a nyitónapon Dél-Koreától kapott ötöst egy 3-1-es vereség követett kedden a papíron erősebb fehéroroszoktól.

A hétfői zakó után hiába cseréltünk kapust, ahogy a koreaiakkal szemben Bálizs Bencét, úgy Fehéroroszország ellen Vay Ádámot is már az első harmadban felavatták. Ráadásul egy elég szerencsés góllal, amihez a mi hálóőrünk hibája, illetve Nyikita Feoktyiszov szemfülessége is kellett. Az akarással nem volt gond, sőt, játékban is ellenfelünk fölé nőttünk, de ez a találatok számában nem mutatkozott meg. Pedig próbálkoztunk rendesen, de kívülről úgy nézett ki, a második összecsapásunkon is be vagyunk oltva a gól ellen. Ez viszont nem hatotta meg Jevgenyij Liszovecet, aki a tekegolyók módjára dőlő játékosok között kipókhálózta a jobb felsőt. Az utolsó felvonásban kaptuk az első kiállításunkat – rögtön kettőt is, ezt kihasználva a kanadai születésű Geoff Platt úgy bombázott a kapunkba, hogy többszöri visszajátszás után sem tudtuk eldönteni, hol és hogyan ment be pontosan a korong. Azért volt minek örülni, Galló Vilmos révén legalább összejött a szépítés, de többre már nem futotta, hiába korcsolyázott le Vay a végén. Nem sikerült tehát megismételni a 2016. május 14-én elért bravúrt, amikor 5-2-re megleptük a fehéroroszokat. Két kör után a tabella utolsó helyén kullogunk, így csütörtökön reggel 8.30-kor a Litvánokat mindenképp meg kell vernünk.

A fehérvári Stipsicz Bence így látta belülről a derbit:

– Elég sok helyzetet tudtunk kialakítani, de nem lőttük be őket, még agresszívebben kell érkezni a kapu elé. A hit megvan a csapatban, a harmadik harmadban sem adtuk fel, de nem sikerült. Az, hogy ennyit tudtunk támadni és kapura lőni egy ilyen csapat ellen, önbizalmat adhat. A lényeg, hogy a következő meccsen mi szerezzük az első gólt.

Az újabb fiaskó ellenére még semmi sem dőlt el: a kazahok mellett a minket legyőző Dél-Korea, Fehéroroszország kettős is százszázalékos két forduló után, míg rajtunk kívül Szlovéniának és Litvániá­nak is nulla pontja van.