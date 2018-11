Két korosztállyal szerepelt az Alba Fehérvár a hétvégi utánpótlástornán

Az Alba felnőtt együttesének közvetlen utánpótlása lépett pályára az EYBL-seregszemlén. Egy győzelem mellett háromszor vesztettek a kosarasok.

Egy éve már bonyolítottak hasonló, négynapos erőpróbát a Gáz utcában, valamint márciusban a rájátszás küzdelmeinek is otthont adtak a koronázóvárosiak, második helyen jutottak a júniusi, lévai szuperdöntőbe, ahol megállták a helyüket. Az Alba ezúttal is megrendezte a sorozat első állomását, 9 együttes részvételével. Újdonságot jelentett, hogy Szenegálból is érkezett csapat, az NBA Academy Africa lépett parkettre, Roland Houston tanítványai mindegyik meccsüket megnyerték.

A házigazda fehérváriak az első összecsapást megnyerték, a folytatásban nem tudtak győzni. A nyitó, csütörtöki derbin a 20 éven aluli korosztály szerepelt, a következő két találkozót az U18-as együttes vívta, a vasárnap délutáni zárómeccsen ismét a húsz éven aluli gárda jutott szóhoz. Az első összecsapáson a Madridból érkezett akadémia legyőzése nem jelentett különösebb gondot, a nyáron szerződtetett hispán szakvezető, Jesus Ramirez által dirigált gárda 83-72-es sikert aratott. A következő két mérkőzésen a Pethő Ákos által vezényelt U18-as korosztály bizonyíthatott, az észt TTÜ BA ellen 68-57re, a cseh USK Prahától 72-51-re kaptak ki. A zárómeccsen mesésen kezdtek, 10-0-ra elléptek, a folytatásban az atletikusabb, a fekete kontinens komoly tehetségeit összegyűjtő NBA Academy Africa végül 79-58-as győzelmet aratott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A célunk az volt, hogy lépésről lépésre fejlődjünk, erre a torna remek alkalmat kínált. A spanyolok elleni találkozón az első félidőben 24 ponttal vezettünk, a folytatásban arra ügyeltünk, hogy előnyünket megőrizzük. Az afrikaiak ellen remekül kezdtünk, aztán a fizikálisabb kosárlabdát játszó vendégek fölénk nőttek. A csapatom tagjai megtették a magukét – közölte Jesus Ramirez.

A második és harmadik összecsapáson dirigáló, az eggyel fiatalabb korosztályt pályára küldő Pethő Ákos szerint is egyértelműen hasznos volt a négynapos torna.

– Játékosaink megkapták a szükséges, nemzetközi kitekintést. Mivel U18-as csapattal vívtunk két mérkőzést két évvel idősebbek ellen, érthető volt, hogy a meccsek végére fölénk kerekedtek a riválisok. A Tallinn és a Prága ellen mindenki megfelelően teljesített. A hazai bajnokságban remekül áll mindkét együttesünk, az U18-as gárda mind az öt meccsét megnyerte, vezeti a tabellát. Az U20-as fiúk egyszer kaptak ki, Körmenden, ők is elsők az itthoni pontvadászaton. A magyar mezőnyt ismerjük, a hétvégi, nemzetközi torna haszna abban rejlik, hogy megtapasztaljuk, hol tartunk nemzetközi összehasonlításban.