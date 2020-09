Két hibátlan csapat csatázik a tó partján

Az NB I/B-s női kézilabda-bajnokság nyitányán egyaránt győzelmet arató Gárdony-Pázmánd NKK és Mohácsi TE 1888 találkozik szombaton 18 órakor a pontvadászat második fordulójában.

Túl jól ismeri egymást már a Gárdony-Pázmánd és a Mohácsi TE alakulata, hiszen a felkészülési időszakban háromszor találkoztak egymással. Kétszer a Mohács nyert, legutóbb azonban, amikor már Virincsik Anasztázia élesben tesztelte együttesét, a gárdonyiak arattak sikert.

A bajnokság nyitányán a tóparti lányok az újonc Szekszárd vendégeként tudtak nyerni, míg a Mohács a Rinyamenti KC SE-t, vagyis a nagyatádi egyletet verte 25-21-re.

A Velencei-tó partján mindenki egészséges, hadra fogható, s kell is a hosszú kispad a szombaton, 18 órakor, zárt kapuk mögött kezdődő találkozón, hiszen a vendégek brusztolós, harcos játékot játszanak. A gárdonyi tréner, Virincsik Anasztázia szerint kellőképpen felkészültek a lányai, így nem is lehet más az elvárás a csapattal szemben, minthogy hazai pályán is nyerjen.