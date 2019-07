Két hétig távol az otthontól

A hétvégét már Ausztriában töltötte az élvonalbeli Puskás Akadémia FC labdarúgócsapata. Hornyák Zsolt együttese július 26-ig edzőtáborozik a stájerországi kisvárosban.

Szombaton délután átmozgató edzéssel vette kezdetét a felcsúti alakulat kéthetes ausztriai edzőtábora, amely során szerb, izraeli, görög és egy eddig még meg nem nevezett ellenféllel találkozik a Puskás.

A sort a szerb másodosztályban szereplő OFK Zarkovo elleni felkészülési meccs nyitja kedden 17 órakor, ezt az összecsapást Rammingsteinben rendezik. Szombaton 11-kor viszont már Leobenben lesz jelenésük a Vál-völgyieknek, ahol az izraeli élvonalban edződő Makkabi Petah Tikvával néznek farkasszemet. Július 24-én 17.30-kor aztán Bad Kleinkirchheimben lépnek pályára Kiss Tamásék, akkor a görög első osztályú PAE AÉ Láriszasz 1964 következik. A negyedik derbi paraméterei egyelőre ismeretlenek.

A PAFC hivatalos honlapján közölt fotók tanúsága szerint a keretből hiányzik Jonathan Heris, Balogh Balázs és Bacsana Arabuli is. A horvát Benedic Mioc kölcsönszerződése is lejárt, Poór Patrikot és Bokros Szilárdot megműtötték, míg Varga József rehabilitációja miatt nem végezhet teljes értékű munkát. Kapusposzton igencsak me­g­gyengült az akadémia, miután Danilovics és Varga Ádám is távozott a klubtól.