Két gólos hátrányból fordított a Fehérvár AV19

Miután Zágrábban 4-2-es vereséget szenvedett a Fehérvár AV19 a legutóbbi megmérettetésen, rettentő szorossá vált az EBEL alsóháza. A 9. helyen tanyázó fehérváriakra ráúszott a Medvescak és a Dornbirn, négy pontra közelítették meg a kék-fehéreket. Ugyanakkor a „Tizenkilencesek” nem mondhattak le álmukról, arról, hogy bekerüljenek a rájátszásba, hiszen a biztos playoff-tagságot jelentő 6. pozíció is csak 5 pontra volt az Ördögöktől a sereghajtó elleni csata előtt. A Volánnak meg kellett vernie péntek este a Villach SV-t, hogy megelőzhesse a Znojmót.

De a VSV annak ellenére nem rossz csapat, hogy a tabella végén kullog. Nem kezdett azonban elsöprően a Villach, DeSantis és Spannring korcsolyáztak össze saját kapujuk előtt, s Bakalának kellett védenie a korongot begyűjtő Hári lövését. A Sofront és Luttinent is kéztörés miatt nélkülöző fehérváriak lendületben maradtak, Stipsicz távoli lövését védte a karintiai portás. Az első percekben elfoglalták helyüket azok is a lelátón, akik talán a bevásárló péntek miatt megkéstek kicsit, így egyre hangosabban zúgott a „Hajrá Volán” Kóger Dániel remek, ám védett lövése után a 9. percben. Ezután került először emberelőnybe a fehérvári egylet, de bírta a nyomást a Villach. Második fórját is kihasználatlanul hagyta a Volán, nem is lőtt igazán kapura, ellenben mikor kiegészültek a vendégek, Timotej Sille a jobb kapuvasra csúsztatta a pakkot. Ami nem sikerült a Fehérvárnak, az szinte a semmiből összejött a VSV-nak. Kógert ütközték le a felezővonal környékén az osztrákok úgy, hogy a csapatkapitány lenn maradt a jégen, s a létszámfölény adta eséllyel F. Maxa élt 29 másodperccel a harmad vége előtt, kipókhálózta a felső sarkot, 0-1.

Az első harmad utolsó öt másodpercétől áthúzódó kiállítást átvészelte a Fehérvár, majd a 25. percben Reisz iramodott meg ziccerben, önzetlenül Sárpátkihoz passzolt, de a csatár célt tévesztett. Bosszantó volt, mert egy perccel később Alderson szélről leadott lövését hatalmas bravútrral védte Carruth, de a kipattanót Lahoda a kapus lába között csúsztatta a ketrecbe, 0-2. A harmadik fehérvári emberelőny már valóban a hazaiak segítségére volt. Tikkanen passzolt a bal oldalon helyezkedő Kuralthoz, aki áttette a korongot a kapu előtt Sarauernek, ő pedig egyből a hálóba vágta, 1-2. Szárnyra kapott a Volán: a meccs derekán Erdély tartotta a pakkot, Harty vitte el a kapu mögött, Szabó K. továbbpiszkálta Carusonak a kékre, a lövésbe pedig a ketrec elé érő Erdély Csanád tette bele az ütőjét kiválóan, 2-2.

A harmadik periódusban elszántan rohamozott a Volán, de hiába karmoltak a hazai pengék mély vályúkat az osztrák kapu elé, hiába sisteregtek a löketek, Dan Bakala állta a sarat. 5:20-szal a vége előtt azonban nagyon messze, a kaputól 8 méterre vetődött ki, hogy megakassza Timotej Sillét. Nem sikerült, a fehérvári csatár kikerülte, s az üres ketrecbe helyezett, 3-2. A VSV nem tudott újítani, kapusát is levitte, Meland pedig köszönte szépen, és saját harmadából emelt az üres kapuba, 4-2. A Villach vesztét hozta a fekete péntek, a FAV19 pedig vasárnap 17.30-kor Linzben roboghat tovább.