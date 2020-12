Két fehérvári átlövő a lista élén

Az ifiknél Besszer Borbála, a serdülőknél Flatsker Fanni vezeti a hazai góllövőlistát, előbbi 69, utóbbi 79 találattal.

Mindketten az Alba FKC saját nevelésű tehetségei, a szakemberek szerint szép jövő vár az irányítóként és átlövőként is bevethető sportolókra. Nyolc bajnokin termeltek jól, Flatsker közel tízgólos meccsenkénti átlaggal rendelkezik, Besszer pedig már a felnőtteknél is bemutatkozott.

– Nyolcévesen kezdtem kézilabdázni Fehérváron. Az első négy évben a jobb szélen játszottam, ezután lettem irányító. A felnőtteknél tavaly nyáron, egy hazai rendezésű tornán, a Mosonmagyaróvár ellen mutatkoztam be, aztán jött az első bajnoki is, Vácon 35 percet kaptam a bizonyításra, három gólt szereztem. A mérkőzés után engem küldtek a sajtótájékoztatóra.

Az ifiben több szerephez jut, idén nyáron egy mosoni tornán a Siófok ellen játszottak felkészülési meccset, 17 gólt lőtt. Ez volt eddigi pályafutásának legjobb összecsapása.

– Óriási dolog, hogy vezetem a góllövőlistát, nagyon örülök neki. Mindig van hova fejlődni. Van bennem némi hiányérzet, hiszen olyan meccseket veszítettünk el, amiket meg kellett volna nyernünk. Sajnálom, hogy a felnőtt bajnokságban sok meccsünk elmaradt, a lejátszott találkozókon nem tudtam bizonyítani. Remélem, hogy a folytatásban pályára léphetünk, és sikerül az NB I.-ben is jó teljesítményt nyújtanom. A válogatott összetartásokon serdülőben résztvevő voltam, és ifiben is számítanak rám, utoljára most novemberben voltam edzőtáborban. Célom, hogy sokat fejlődjek, az ifik mellett a nagyok között minél több lehetőséget kapjak, amivel élni szeretnék. Távolabbi terveim között szerepel a felnőtt válogatottság, valamint az, hogy BL-meccset vívhassak.

Flatsker Fanni akkor kezdte a kézilabdát, amikor az általános iskolát is, tehát 6 évesen, először a kapuban jutott szerephez, később került a mezőnybe.

– Szivacskézisként szélsőként is játszottam. Tizenkét éves lehettem, amikor először játszottam irányítóként, illetve a meccsszituációtól függően átlövőként. Ezen időszakban évente változtak az edzőim, mindegyikőjüktől tanultam valami hasznosat. Negyedik éve dolgozom Madár Gabival, akivel jó a munkakapcsolatunk. Legjobban irányítóként érzem magam a pályán, de sokszor játszom átlövőt is. Az idei évben a meccseken szerencsére remekül megy, a sok gólpassz mellett sikerült gólokat is lőnöm. Ha megadatik, szívesen játszanék a válogatottban, hiszen ez minden játékos vágya, így az enyém is. Felnőttként szeretnék profin szerepelni az élvonalban, nagyszerű lenne nyári olimpián szerepelni.