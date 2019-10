Két bravúrgyőzelem után újabb élcsapat elleni harc előtt áll a Hydro Fehérvár AV19

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) 13. fordulójában a Graz otthonába látogat majd a Hydro Fehérvár AV19 gárdája.

Stipsicz Bence, az együttes hátvédje a múlt pénteki, Salz­burg elleni mérkőzés előtt mondta, hogy ideje idegenben is összeszednie magát a csapatnak, és végre három ponttal hazatérni egy túráról. Mindez olyannyira sikerült, hogy a listavezető salzburgiakat végül kétgólos hátrányból felállva intézték el, amely lendületet továbbgörgetve két nappal később – immáron hazai pályán – a Bécset is legyűrték. Most pedig újabb adag buszozás vár a hokisokra, grazi desztinációval. Idén már találkozott a két együttes, ekkor Fehérváron 4-3-as győzelmet tudtak aratni a sógorok – a főszereplők pedig ezúttal is kemény összecsapást várnak.

– Mindig nagy öröm azt látni, mikor egy rossz passz­ban lévő csapat keményen küzd a javulásért, és ezt végül el is éri – nyilatkozta Hannu Järvenpää vezetőedző, a hatmeccses vereségi széria lezárására utalva. – Emellett egy új taggal bővült a keretünk, Felix Girard személyében egy nagyszerű játékost köszönthetünk sorainkban, aki reményeink szerint további pozitív energiát hoz majd a csapat játékába. A győzelem kulcsa az lesz, mennyire tudjuk magunkat tartani az eredeti koncepcióinkhoz, és megint csak azt tudom mondani, hogy szilárd védekezésre lesz szükségünk a sikerhez.

Az imént említett „újonc”, a pénteken debütáló Felix Girard (center) az Amerikai Egyesült Államokból érkezett Fehérvárra, a 25 éves játékosnak pedig ez lesz az első szezonja az Atlanti-óceán ezen oldalán.

– A csapattársak, illetve a klub vezetői nagyszerű fogadtatásban részesítettek, amit nagyra értékelek. Izgatottan várom, hogy minél többet tanuljak a városról és az itteni játékstílusról, hiszen most minden kicsit új lesz számomra. Mindenféleképpen ki szerettem volna próbálni magam Európában, így amikor hallottam, hogy itt volna egy lehetőség, boldogan mondtam igent. A nagyobb jégfelületen (Észak-Amerikában körülbelül 4,5 méterrel keskenyebb a pálya – a szerk.) arra számítok, hogy valamivel több idő lesz a korongot vezetni, illetve felnézni, körülnézni, és a jó döntéseket meghozni. Grazban a legfontosabb az lesz, hogy minél gyorsabban beleszokjak a játékrendszerbe, és mindeközben lehetőleg pontokat szerezve segítsem a csapatot – ki tudja, lehet, hogy ezúttal egy győzelmi széria alakul ki.

A lőtt gólokon kívül a siker másik igen fontos összetevője a kapott gólok minimálisra való csökkentése. Erről Salz­burgban Kornakker Dániel gondoskodott, 95 százalékos mutatóval, míg vasárnap Michael Ouzas parádézott a kapuban – 51 védést bemutatva ért el 98(!) százalékos védési hatékonyságot.

– A salzburgi nagyszerű győzelem után számomra jött el az ideje annak, hogy szintet lépjen a játékom, és újabb sikerhez segítsem a csapatot – kezdte értékelését Ouzas. – Örülök, hogy jól ment a játék, az utolsó harmadban pedig a hihetetlenül lelkes, hangos fehérvári közönség biztatása adta meg azt a plusz energiát, ami kellett a jó teljesítményhez – mindig nagyszerű hangulatot teremtenek, de múlt vasárnap egészen fantasztikusak voltak. Tisztában voltam azzal, hogy milyen fontos szerep hárul majd rám, hogy hátulról biztos tartást adjak majd a csapatnak, de ezzel nem szoktam és nem is szabad foglalkozni, minden mérkőzésre ugyanúgy kell készülni. A Graz hét közben vereséget szenvedett, így egészen biztosan kettőzött erővel küzdenek majd – nagyszerű hétvégén vagyunk túl, de újabb kihívásnak nézünk elébe, nem szabad elkényelmesednünk, megyünk tovább.

A grazi mérkőzés 19.15-kor kezdődik, míg vasárnap a Klagenfurt érkezik majd a Raktár utcai csarnokba.