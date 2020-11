Két arany elsőre

A női tornászok zárt kapus országos bajnokságán a szerenkénti döntőkben ugrásban és gerendán is győzött a Dunaferr riói olimpikonja, Kovács Zsófia. Egyéni összetettben a második helyen zárt. Klubtársa, Markovits Mirtill felemás korláton utasította maga mögé a hazai mezőnyt.

A vírushelyzet a tornasportban is komoly nyomot hagyott, jószerével a pénteken és szombaton a fővárosban, a Központi Tornacsarnokban rendezett ob volt az év első versenye. Hiányzik az idei rutin, amit mi sem mutat jobban, hogy Kovács Zsófia gerendán és talajon is hibázott, ezzel az Eb-ezüstérmes át is engedte összetettben a dobogó legfelső fokát Trékely Zójának (Postás SE).

– Az ugrásban megszerzett aranyérem a biztosan kivitelezett gyakorlataimnak köszönhető. Mivel nekem ez volt az idei első versenyem, kicsit izgultam, de aztán sikerült felülkerekednem, a harmadik szerre, a gerendára teljesen megnyugodtam – értékelt a Magyar Torna Szövetségnek Kovács Zsófia.

A Dunaferr újabb üdvöskéje tette le a névjegyét: felemás korláton az újvárosiak elsőéves felnőtt versenyzője Markovits Mirtill vitte a pálmát.

Az ifjúsági korosztályban Mayer Gréta egyrészt megnyerte az egyéni összetettet, másfelől hazavihette a korosztály legjobbjának járó Kanyó-kupát is. A díjat Kanyó Éva, az egykori kiváló tornász özvegye, Rózsa György adta át.

Ugyancsak az ifiknél Bogyó Anna a szerenkénti döntőkben ugráson és talajon nyert, Horváth Emma felemás korláton zárt az élen. Az ifi eredmények a csapatversenyben is hoztak egy aranyérmet a Dunaferrnek.