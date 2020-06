Készen álltak a rajtra

Bár végül a márciu­si leállás után nem folytatódtak a labdarúgó NB II küzdelmei, Sejben Viktor, az Aqvital FC Csákvár támadója szerint megmaradt volna a lendület.

– Sikeres szezon van mögöttünk, és úgy vélem, nemcsak eredmény, hanem játék szintjén is jó teljesítményt nyújtottunk – nyilatkozta Sejben a klub honlapjának. – A bajnokság lefújása után is keményen készültünk otthon is, úgyhogy szerintem ha újraindult volna a bajnokság, hasonlóan jó formában tudtuk volna folytatni. Sikerült élvezetes, sokgólos mérkőzéseket játszanunk, csapatszinten jól működött a támadás, éreztük egymást a társakkal.

Vezető képünk illusztráció!