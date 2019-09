Készen állnak

A hét végén kezdetét veszi az NB II-es férfi-kézilabdabajnokság őszi szezonja, a 2019/20-as évadban már két fehérvári csapatért is szoríthatunk. Az Északi csoportban tavaly ezüstérmet szerző Alba-MÁV-Előre SC gárdája ezúttal is esélyes a dobogóra, míg a frissen feljutott Cunder elsődleges célja a biztos bennmaradás kivívása.

Négy hónap telt el azóta, hogy az Alba megszerezte a második helyet a bajnokságban, Grőber Mátyás vezetőedző tanítványai máris újabb éremre vágynak. Az együttes segítségére lesz a tavalyi ezüst megkaparintásában is oroszlánrészt vállaló Madár Imre, aki az új idényben is minden mérkőzésen ott ül majd a kispadon.

– A célunk az első háromba férkőzés, ez el is várható a srácoktól. Ismerjük a mezőnyt, amely idén a Salgótarjánnal és a Cunderrel erősödött, előbbit sokan titkos favoritnak tartják – mondta Madár Imre, a klub tiszteletbeli elnöke.

Az albásokra a második fordulóban fehérvári derbi vár a VOK-ban, amely mindkét gárda otthonául szolgál majd a szezonban.

– A két klubban valamennyi gyerkőc és edző kolléga a játékosom volt valamikor.

Az egymás elleni mérkőzéseinknek városi rangadó lévén lesz pikantériája. Mindkét gárda fokozottan készül a találkozókra, a csapatok az utolsó leheletükig küzdeni fognak.

Az NB I/B-ből való kiesés után megcsappant a nézők száma, a klub azonban szeretné visszacsábítani az elpártolt szurkolókat.

– Igyekeztünk a hazai baj­no­kik időpontjait a többi fehérvári klubhoz alakítani, de a lehetőségeink behatároltak. Több nézőt szeretnék, bízunk benne, ha mindkét fehérvári együttes az elvárásoknak megfelelően szerepel, sokan visszatérnek majd a lelátóra.

A Cunder kerete hemzseg az egykori albásoktól, tízen megfordultak már a városi riválisnál. Az utánpótlásklub elnöke szerint a legfontosabb a fiatalok játéklehetőséghez jutása.

– A saját nevelésű játékosainkkal próbálunk minél előrébb végezni, azonban emiatt nem szeretnék terhet tenni rájuk. Lesznek meglepetésgyőzelmeink, ugyanakkor gyengébb csapatok ellen veszíthetünk is. Örülnék egy kiugró eredménynek, de ez nem realitás és nem is cél a számunkra – árulta el Molnár Csaba.