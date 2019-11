Készen áll a rajtra a Hydro Fehérvár AV19 együttese

Véget ért az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) alapszakaszának első köre, az első 15 mérkőzés tapasztalatairól a főszereplők mondták el véleményüket.

Alaposan kicserélődött kerettel vágott neki a 2019/2020-as idénynek a Hydro Fehérvár AV19 együttese, többek között távozott a pontkirály Hári János és a kapuban kiváló teljesítményt nyújtó Mac Carruth. A „magyar mag” azonban szerencsére egyben maradt, így az új idegenlégiósokkal kiegészülve magabiztosan várhatta a rajtot az együttes. Szűk két hónappal a rajt után a mérleg 15 mérkőzés, 5 rendes játékidőben elért, egy hosszabbításos győzelem, valamint 8 vereség, ami a 9. helyre pozicionálja a kék-fehéreket jelenleg.

– Azok után, hogy az első négy találkozónkból hármat megnyertünk, az első tíz után ugyanennyi maradt ez a szám, komoly gondjaink voltak a gólszerzéssel – kezdte értékelését a gárda finn vezetőedzője, Hannu Järvenpää. – Természetesen mi sem úgy készültünk, hogy belecsöppenünk egy hatmeccses vereségi sorozatba, ami annak ellenére történt, hogy nem változtattunk a stratégiánkon, folyamatosan próbáltunk számos helyzetet kialakítani, de egyszerűen semmi sem ment be. Erre válaszul eszközöltünk néhány változtatást, ami a rossz szériánkat követően négy mérkőzésen keresztül működött, sikerült ismét győzelmeket gyűjteni. Azonban minden sorozat megszakad egyszer, sajnos az Innsbruck nagyon véget akart vetni a jó szériánknak (a válogatott szünet előtti utolsó mérkőzésen 3-1-re nyertek az osztrákok – a szerk.), míg mi nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket. Viszont ebből a mérkőzésből is sokat tanultunk, készen állunk a nemzetközi szünet utáni rajtra. A célunk sem változott, az első ötbe szeretnénk jutni az alapszakasz végére (ami automatikus rájátszást jelent – a szerk.), és erre minden esélyünk meg is van, viszont két dolog elengedhetetlen hozzá: mindenkinek kőkeményen kell dolgoznia a csapatért, és hinniük kell magukban és egymásban a játékosoknak.

A csatársor mellett a védelem is volt, hogy nehéz időszakokat élt át, az eddig három gólpasszt jegyző hátvéd, Szabó Dániel viszont úgy véli, bebizonyította a csapat, hogy bárkit képes két vállra fektetni.

– Úgy gondolom, hogy jól indítottuk a szezont, voltak győzelmeink, majd érkezett egy lejtő. Természetesen nagyon boldogok voltunk, amikor az akkori listavezető otthonában sikerült visszatérni a helyes útra, azt hiszem felszabadultabban játszottunk és végre sikerültek azok az apró változtatások, amiket próbáltunk kijavítani. Kicsivel több, mint az első kör lement, van még vissza három, és igyekszünk minden meccsből a legtöbbet tanulva kihozni a maximumot. Nagyon nagy önbizalmat adott a csapatnak, hogy az akkori tabella első négy helyezettjét sikerült legyőznünk de talán az első győzelem adta meg azt a löketet, hogy igenis tudunk nyerni, és ez volt az a bizonyos első, legnehezebb lépés, amit sikerült megtennünk. Remélem, a szezon további részében is ha jön valami rosszabb széria, minél hamarabb ki tudunk lábalni belőle. Erre képesek vagyunk, efelől nincs kétségem, hiszen a Salzburg ellen ezt bebizonyítottuk, vagy akár mondhatnánk az utána lévő három meccset is. Sajnos a mostani innsbrucki túra nem sikerült túl jól, nem tudtuk mosollyal kezdeni a válogatott szünetet, vagy éppen a válogatottságot, de ezen nem szabad sokat rágódnunk, mennünk kell tovább, hosszú még a szezon. Nekem jelenleg a válogatottra kell összpontosítanom, de mindent megteszek azért, hogy ha vége lesz és visszatérünk a klubcsapathoz, győzelemmel kezdjük az szünet utáni időszakot. Nehéz meccs vár majd ránk a Villach ellen (november 12.), de ha a győztes mérkőzésinkből önbizalmat merítünk, a vesztesekből pedig tanulunk, a Raktár utcában tudjuk majd tartani a három pontot.