Készen áll a harcra a Fehérvár Kiskút Tenisz Klub

A magyar női tenisztársadalom legjobbjai ragadnak ütőt vasárnap, amikor az MTK együttese érkezik Székesfehérvárra, hogy megmérkőz­zön a Fehérvár Kiskút Tenisz Klub legjobbjaival.

Arany vagy ezüst. Az előzetes várakozások szerint erre a kérdésre fogunk választ kapni a női tenisz Szuperliga csapatbajnokság első, vasárnapi fordulójában, ahol a tavalyi győztes MTK a tavalyelőtti győztes – és tavalyi ezüstérmes – Kiskút TK-val csap össze. Van miért visszavágni, különösen annak tükrében, hogy sportszerűségi szempontból véleményes körülmények között tudtak győzni a fővárosiak.

– Tavaly balszerencsés mó­don vesztettünk, idén sport­szerűen nyerni szeretnénk – mondta Fehér Tamás, az egyesület vezetője. – Évről évre komoly várakozás előzi meg részünkről ezt a tornát, idén pedig a tavalyi események tükrében még nagyobb lelkesedéssel vetjük bele magunkat a munkába.

Ami a Kiskút keretét illeti, rendkívül erős játékosok lépnek majd pályára. Visszatér a tavaly kimaradó Udvardy Panna (345. a világranglistán), aki az elmúlt időszakot az Amerikai Egyesült Államokban töl­tötte, ahol nem csupán edz, hanem versenyeken is eredményesen szerepel. A 21 éves Bondár Anna (177.) idén februárban robbant be igazán a köztudatba, amikor a Fed-kupán top 100-as játékost is legyőzve nyújtott pazar teljesítményt a magyar válogatott tagjaként – idén először pedig „önerőből” vívta ki, hogy selejtezőt vívhat a wimbledoni főtábláért. Szintén itt lesz Kristina Kucova (155.) is, aki Fehér Tamás elmondása alapján tavaly rendkívül pozitív benyomást tett rájuk, ráadásul azzal az áldozattal vállalta a játékot, hogy az MTK elleni mérkőzés másnapján, azaz hétfőn már utazik is tovább egy szintén komoly versenyre. A 27 éves Kucova hosszú ideig top 100-as versenyzőnek számított, ám még onnan kikerülve is ér el szép sikereket: idén májusban például a világranglista 2. Szvetlana Kuznyecovát sikerült legyőznie a Roland Garros első körében. A három „nagy név” mellett további kiváló játékosok is helyet kapnak a keretben, így Drahota-Szabó Dorka, illetve Susányi Zsófia, akik a szegedi Sportmánia együttesétől érkeznek vendégjátékosként. Rajtuk kívül Panna húga, a 14 éves Udvardy Luca is helyet kapott, valamint szintén a fiatalok versenyeztetésének jegyében Tóth Kata Martina és a mindössze 12 éves, ezzel a mezőny legfiatalabb tagja, Farkaslaki Hints Flóra is megmutathatja majd, mire képes – még ha nem is az MTK ellen.

Szükség is lesz az erős és nagy számú keretre, hiszen a többek között Jani Rékát (295.), Gálfi Dalmát (240.), Arn Grétát (359.) felvonultató MTK-n kívül a Győri AC-t, a Budaörsi SC-t, a Pécs VTC-t és a Százhalombattát is le kell győzniük az elkövetkező hét folyamán a fehérvári teniszezőknek, ha vissza szeretnék hozni a győztesnek járó serleget a Koronázóvárosba.

– Az egész csapat felkészülten és jó formában várja az összecsapást, én is úgy vélem, hogy jó első félév van mögöttem. Minden játékost ismerünk az ellenfélnél, úgyhogy ha kiderül, ki kivel fog játszani, mindenképp tudunk majd tanácsot adni a másiknak – nyilatkozta Udvardy Panna. A regnáló bajnok MTK elleni párharc vasárnap 11 órakor kezdődik a Kiskút TK komplexumában.

Hazánk legjobb női teniszezői csapnak össze vasárnap