Készen a rajtra a DKKA!

A K&H női kézilabdaliga ugyan már a hét közepén elkezdődött, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia első találkozójára vasárnap kerül majd sor. Vágó Attila bizakodva várja az új szezont.

Ezt ne hagyja ki! Ebben a botrányban komolyan megüthetik a bokájukat Cseh Katalinék

A DKKA szurkolói nyugodt és egyre izgatottabb szemekkel nézhették kedvenceik felkészülését, hiszen az elmúlt hetekben kilenc tesztmérkőzést játszott Vágó Attila együttese, ezek közül pedig mindössze egyet veszített el, az Érd ellen. Az eredményeket látva egyértelmű, a nyáron jó munkát végzett a Fejér megyei gárda.

– Jól sikerült felkészülést tudhatunk magunk mögött – nyilatkozta lapunknak a Kohász vezetőedzője, Vágó Attila. – Nemcsak az eredményekkel, de az elvégzett munkával is elégedett vagyok, amit elterveztünk, azt megcsináltuk, mind erőnlétben, mind taktikailag is előreléptünk. Nyolc új játékos érkezett, őket is be kellett építeni, ez azért nem megy gyorsan, de szerencsére ez is szinte tökéletesen sikerült. Az eredményekkel elégedett voltam. Az elején abszolút elosztottuk a játékperceket, az első három-négy találkozón mindenki ugyanannyi időt töltött a pályán. A felkészülés második felében úgy forgattuk a csapatot, mintha már bajnoki mérkőzés lenne, ekkor odafigyeltünk a támadás-védekezésben tervezett cserékre is. Rátaláltunk a helyes útra, erről már nem szabad lelépnünk.

Ahogy a szakvezető is mondta, nyolc új játékos érkezett az együtteshez, van közöttük fiatal magyar tehetség és tapasztalt légiós is.

– Abból a szempontból szerencsés voltam, hiszen mind a nyolc új érkező igazi profi sportoló és mellette nagyon jó ember is, személyiségük is beleillett a közegbe. A négy külföldi játékosunk magyartanárhoz jár, igyekeznek minél jobban beilleszkedni. Könnyű dolga van egy edzőnek, ha ilyen játékosokkal dolgozhat.

A bő keret más játékstílust is hozott magával, Vágó Attilának jóval nagyobbak a rotációs lehetőségei nemcsak létszámban, hanem taktikailag is. Ez a felkészülési mérkőzéseken a dobott gólok számában is meglátszott, hiszen a legtöbb alkalommal 30 szerzett találat felett fejezte be a találkozókat a Kohász.

– Megváltozott a játékfelfogásunk. A rövidebb kispad miatt lassabb játékot játszottunk. Adott esetben gyors lerohanásokkal a kulcs­embereinket nagyon hamar kifárasztottam volna, pláne egy ilyen járvány által befolyásolt idényben, ahol a program sűrűsödése miatt a szerda-szombat van ritmusban, ez lehetetlen lett volna. Szerencsére idén a klubvezetésnek köszönhetően olyan igazolások érkezhettek, amelyeknek köszönhetően minden posztra van két ugyanolyan képességű játékosunk, és ezáltal gyorsabb kézilabdát is tudunk játszani. Vannak rutinos, sok csatát megélt kézilabdázóink, akik kiegészülve a fiatal, tehetséges társaikkal jó elegyet alkotnak, nem mellesleg utóbbiak sokat is tanulhatnak, és lendületükkel új impulzusokat adhatnak a csapatnak.

A Dunaújváros vasárnap vág neki a liga új idényének, az első ellenfél a nyáron szintén sok változáson átesett Szombathely lesz. A találkozó 17 órakor kezdődik majd.

– Az élet furcsasága, hogy tavaly is velük nyitottunk hazai pályán, akkor győztünk, most is a két pont itthon tartása lesz a célunk. Örülök, hogy megint jöhetnek a szurkolók, kell majd a segítségük az új idényben. Jó csapat a szombathelyi, jó az összhang a beállósok és az átlövők között, így erre oda kell majd figyelnünk.