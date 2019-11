Kérészéletű volt a helycsere

Sikerült visszavágnia a hétvégi fiaskóért a DEAC csapatának, amikor idegenben szenvedtek 4-1 arányú vereséget a Dunaújvárosi Acélbikákkal szemben – ezzel pedig egyúttal vissza is vették a jégkorong Erste Ligában eddig elfoglalt negyedik pozíciójukat.

Vasárnap este óta újra lőtávon belül sorakoztak a piros mezes Acélbikák a két székelyföldi gárda (Sport Club Csíkszereda, Corona Brasov) illetve a Ferencváros mögött, hogy egy esetleges megingást azonnal kihasználhasson Miroslav Ihnacak gárdája – ezzel azonban most egy kicsit várniuk kell.

Nemcsak a DAB, de a debreceni gárda is feltüzelve csúszott ki a jégre, s inkább nekik jöttek be a számításaik, jobban mondva Novotny Dominiknak. A 6. perc elején először Clint David Filbrandt asszisztját váltotta gólra, 1-0, majd a harmad felénél Jakub Izacky hozta kihagyhatatlan helyzetbe, 2-0 – ezzel megduplázta saját- és csapata góljait is.

Megzavarodtak a vendég dunaújvárosiak, nem az ő kényük, s kedvük szerint kezdődött a találkozó, ettől pedig agresszívabban is kezdtek hokizni – az első ilyen fehér mezes megnyilvánulás Hugo Turcotte nevéhez fűződött. Bottal akasztásért két percre elhagyta a játékteret, ezt pedig az ihletett formában élvő DEAC meg is büntette. Léránt René kapott pazar korongot Clint David Filbrandttól, melyet értékesített is, 3-0.

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodott meg Miroslav Ihnacak csapata, amikor Mazurek még emberhátrányban tudta megszerezni a szépítő gólt a harmad végén, 3-1.

Ám az gyorsan el is szakadt, amikor a második játékrész közepén kettős emberhátrányba kerültek a Duna-partiak: Clint David Filbrandt a harmadik gólpasszát osztotta ki, ezúttal Kyle Richard Essely talált be segítségével, 4-1, majd néhány pillanat erejéig összesen három DAB-játékos volt a pályán – ezt pedig Vladislav Kuleshov használta ki könyörtelenül, 5-1. Ekkor időt is kért Miroslav Ihnacak, majd néhány perc múlva Jakub Izacky 10 percre kiszállt – Molnár Dávid pedig palánkra lökött, így ő is csatlakozhatott hozzá. Felettébb agresszív játék folyt ebben az etapban, s ezt a számok is alátámasztják: 18-8 volt a két csapat emberhátrányban eltöltött perceinek száma a házigazdák javára.

A zárófelvonás eleje csendben zajlott, az 51. percben Azari Zsolt törte ezt meg, 5-2.

A vendégektől Dósa Krisztián kiállt két percre akadályozásért, Berta Ákos pedig Hári Norbert asszisztjából ki is használta a létszámfölényt, 6-2.

Öt perccel a vége előtt Somogyi Balázs kozmetikázott még a csúfos hajdúsági túrán, 6-3, ám többre nem volt idő (Ambrus Ervin még kapott egy kiállítást), ezzel a Dunaújvárosi Acélbikák visszacsúsztak az ötödik helyre.