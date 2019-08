Képtelen volt gólt szerezni a Vidi, kikapott Vaduzban

Egygólos előnnyel utazott Liechtenstein fővárosába a MOL Fehérvár FC, hogy letudja a labdarúgó Európa-liga második selejtezőkörét. Azonban nem számíthatott könnyed játszadozásra Marko Nikolics alakulata az FC Vaduz ellen.

Mikor Kovácsik Ádám kitárta szállodaszobájának teraszajtaját csütörtök reggel, nagyot szippantott az alpesi levegőbe, s talán arra gondolt, este is hasonló nyugalommal állná végig a kilencven percet a Rheinpark Stadion kapufái között. A szerda esti fellegek tovaszálltak, melegen simogató napfény emelte ki a Vaduz fölé magasodó tájból a hercegi fellegvárat. 1989 óta II. János Ádám Liechtenstein uralkodója, fővárosi otthonából rálát egész birodalmára. Nem nehéz végigpillantania a „tercián”, a Liechtensteini Fejedelemség 37 ezer lakója egy 24,8 kilométer hosszú, 12,4 kilométer széles, a Rajna folyó, s kétezer méteren túlra tornyosuló hegyekkel határolt területen fekszik. A Balaton közel egyharmadát foglalná el az apró állam, amely Európa 4., a Föld hatodik legkisebb országa.

Melyben a nyugalom végtelen. A Vidi kapusa irigykedhet is druszájára, a nagyhercegre, nem sok minden pörgeti az itt élők pulzusát. Az egyébként nem kiemelkedően szép hegyi városkák alig különülnek el egymástól, az ötezres lélekszámú Vaduz is inkább falu benyomását kelti, ahol a régebbi rezidenciák között már-már többséget élveznek az újabb építésű házak. Ezek rejtik Liechtenstein legnagyobb értékét: a pénzt. A bankszékházak európai adóparadicsommá érlelték a Svájc és Ausztria közé ékelődő miniállamot. Az adófizetési kötelezettség itt minimális, az átlagkereset azonban magyar fülnek elképesztően magas: 6600 svájci frank havonta, vagyis közel kétmillió Forint… Na, az árak is ehhez mértek.

Talán éppen ezért nem volt meglepő, hogy Vaduzt kora délutánig csak az ázsiai turisták árasztották el fotógépeikkel, a Fehérvár FC szurkolói nem szívesen hangoltak volna horrorisztikus söráraktól sújtva. Egy korsót az ország szélén – ami jelen esetben Vaduz sétálóutcájától 400 méterre esett -, mintegy 2100 Forintért adtak, egy éhesebb látogató akár 9000 Forintot is otthagyhatott egy köret nélküli rántott húsért.

Vaduz főutcáján a találkozó délelőttjén csupán három Vidi-pólós úriember flangált, a doki, Kovács Tibor, valamint a csapat két kitman-je, Horváth Attila és Lakatos Róbert szaladtak végig a csekély látnivalón; majd az ügyvezető, Balogh Attila, a marketingigazgató Várkonyi Ádám, s a nemzetközi kapcsolatokért felelős David Rechnitzer is feltűnt a városkában. Enyhén szólva sem izzott a futball-láz Vaduzban, a legvérmesebb „tettet” a magyar újságírók csoportja követte el, mikor egy parkolóban játszó gyerekcsoporttól elkérték színes krétájukat, s az aszfaltra biggyesztettek egy „Hajrá Vidi” firkálmányt.

Mindeközben a csapat csendes pihenőjét töltötte a hotel védelmében, s talán Kovácsikék is olvasták a két helyi lap sportoldalait. A Liechtensteiner Volskblatt, valamint a Vaterland is vezető cikkben foglalkozott a fehérváriak vendégszereplésével. Előbbi visszafogottabban arról nyilatkozott, hogy a Vaduz álma az, hogy a Frankfurttal mérkőzhessen a harmadik selejtezőkörben, de ehhez jobban kell játszaniuk, mint egy hete Felcsúton. A lap „éleslátása” szerint ha sikerül két gólt rúgni, már lehet esélyük a továbbjutásra a Vidi ellen. A Vaterland szakírója azonban inkább már azt elemezte, hogy az FC Vaduz talán még esélyesebb is a továbbjutásra a 0-1-es első meccs alapján.

A meccs előtt néhány órával megérkeztek a fehérvári drukkerek is, közel százan keltek útra autókkal, hogy 870 kilométer megtétele után győzelembe hajszolják a Vidit.

A liechtensteini nemzeti színeket viselő, pirosban és kékben pompázó Rheinpark Stadion vendégszektorából pattogósan szólt a Hajrá Vidi, mikor a bemelegítéshez érkeztek a fehérvári játékosok, azonban a mosolygósan kolbászozó hazaiakat nem hozta lázba a pályára kocogó vadúzi gárda. Marko Nikolics sem volt elégedett a Vidi múlt heti, felcsúti játékával, ennek ellenére csak egy helyen változtatott a legutóbbi kezdőhöz képest: Hadzic padozott, Pátkai Máté pedig pályára került.

A kapuig a hazaiak jutottak el először, a beívelt labdára két vaduzi is felugrott, de az újra belső védőként ténykedő Elek Ákos a levegőben tessékelte öket odébb. A Vidi egyébként már az elejétől irányított, nem engedte, hogy a liechtensteini kupagyőztes kibontakozzon. A 13. percben riogatott először Marko Nikolics alakulata: Nikolov jobbról küldött be egy szabadrúgást, Juhász Roland 11 méterről csúszttatott, a labda elpattogott a kapu előtt keresztbe. A következő hosszú percekben azonban nem forogtak veszélyben a kapuk, ellenben két labdának is búcsút inthetett a házigazda. Az egyiket Wieser vágta az aréna tetejére, a másikat pedig Juhász Roland küldte ki a svájci határ közelébe. Nem volt könnyű dolga a Vidinek, szervezetten futballozott a Vaduz, Marko Scsepovicsnak a felezővonal közelébe kellett visszalépnie a labdákért, s az sem segítette a gördülékeny támadásvezetést, hogy sok volt a technikai hiba, Stopira és Pátkai is többször ellenfélhez passzolt. A vaduzi nézők a 30. percben csapták össze tenyerüket, mikor egy szabadrúgás nyomán Wieser fejéről pattant messze a bal kapufa mellé. Válasz gyanánt Pátkai ugratta ki Scsepovicszot, a szerb támadó elől az utolsó pillanatanban a kimozduló Büchel-kapus sodorta el a labdát. Amíg a fehérváriak hajmeresztő megoldásokat válastzottak a középpályán, Wieser futotta le a Vidi jobb oldalát, Cicekhez passzolt, akinek fejesét blokkolták Elekék. A félidő utolsó szakaszában egyetnemértés és tanácstalanság jellemezte a játékunkat, holott egy góllal el lehetett le lehetett volna zárni a párharcot. Azonban a hazaiak nagy kedvvel játszottak, Sülüngöz és Cicek is többször is ügyesen húzogattak, de a kapu elé lőtt labdákról szerencsére rendre lemaradtak a társak. A játékrészt Huszti szabadrúgása zárta, ballábas lövése a hosszú oldali kapufa mellé csapódott.

Cseréltek a fehérváriak a szünetben, a sárga lapos Fiola helyett Ivan Petrjak érkezett, hogy némi lendületet adjon a Vidi támaádásainak. Azonban a félidő elején rögtön a Vaduz került helyzetbe, Wieser lőtt 20 méterről, Kovácsik vetődve védett, de csak másodjára kaparintotta meg a labdát. Ezután a vaduzi kapu előtt állomásoztak a piros-kékek, az 56. percben úgy tűnt Juhász Roland betalál, de Huszti labdáját centikkel fejelte a jobb kapufa mellé. A 60. perc elején Nego előtt cselezgetett Antoniazzi a tizenhatos szélén, s elesett a francia-magyar lábában, büntető… A legutóbbi svájci másodosztályú bajnokin két tizenegyesgólt szerző Milan Gajic pedig most sem hibázott, a kapu jobb oldalába helyezett, kiegyenlítve ezzel a párharcot, 1-0. A Vidi-drukkerek akkor fújtak „Ébresztőt”, mikor egy centerezés után Stopirának kellett nagyot mentenie az ötösön belül. Nem ment a játék. A csereként beállt Kovács éles szögből kapura lőtt centerezés helyett, az ívelésekre nem helyezkedtek pontosan a társak, s bizony előfordult, hogy a Vaduz jutott lövésig. A 81. percben a régóta gólképtelen Marko Scsepovics hagyott le három embert is, majd a 16-oson belül belebombázta a labdát a kivetődő Büchelbe… Kis túlzással minden labda elakadt a védőkben, Stopira 22 méteres rakétája azonban a kapu mellé vágódott. Az utolsó percekben sem javult a Vidi offenzívája, így hosszabbításra kényszerült a MOL Fehérvár.

A 2×15 perces ráadás elején Kovácsik két hatalmas bravúrral mentette meg a csapatot, Sutter lőtt közelről egymásutánban. Petrjaknak is volt lehetősége, egy átívelt labdát fejelt középre, egy védőről pattant le, majd Nikolov 16 méterről durrantott fölé. Majd jött a 100. perc, mikor egy kontrából M. Coulibaly lódult meg a jobb oldalon, s 14 méterről a bal alsóba lőtt, 2-0. Már a Vaduz állt továbbjutásra. A 108. percben komoly esélyt kaptak a fehérváriak, Sutter megkapta második sárgáját és a piroslapot is. Az emberfórban Futács a kapusba, Kovács István estében a jobb felső mellé lőtt, majd Nikolov ziccerét fogta Büchel. A 119. percben is elkerülte a ketrecet egy fehérvári labda, mintha fóliát feszítettek volna a hazaiak. A 120. után három percet hosszabbított a bíró, de ezalatt sem sikerült áttörni a védelmet, így kiesett a Fehérvár FC.