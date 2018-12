Kempós érmek születtek itthon

A United World Sport Kempo Federation által szervezett hazai világbajnokságon parádés eredményeket értek el megyénk kempósai.

Nem kevesebb mint hat aranyérmet, tizenhárom ezüstöt és nyolc bronzérmet szerzett a bicskei Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület a Budakalászon zajló világbajnokságon. A Metzger Antal, Farkas Zoltán, Piros Béla által edzett kempósok már a verseny első napján pástra léptek, Jurasek Balázs révén pedig rögtön világbajnoki címet ünnepelhetett az egyesület küldöttsége. Tavalyi címét megvédve fegyveres formagyakorlatban lett a legjobb, földharcban szintén aranyérmet ünnepelhetett, valamint point sparing kategóriában ezüstérem került a sportoló nyakába.

Másik korcsoportban, de szintén földharcban Kelemen Adrián és Kelemen Benjámin ugyancsak aranyérmet ünnepelhetett, míg Bajler Regina Luca fegyveres formagyakorlata ért aranyat a pontozóknál. Járfás Flóra a magyarok számára igen kedves földharc kategóriában bizonyult a legjobbnak, ő is aranyéremmel térhetett haza. A point sparing döntőjéhez este negyed tizenegykor hívták fel a pástra Kormos Katát, aki ebből kifolyólag nem volt ereje teljében. Az aznap már két, összesen négy ezüstérmet szerző versenyző sajnos a döntőben alulmaradt portugál ellenfelével szemben, de az általa elért eredmények természetesen így is hatalmas boldogságra és büszkeségre adhattak okot edzőinek.

A megmérettetés harmadik napján a felnőtt korcsoporté volt a főszerep, ahol Jász Kristóf a rumble sparing küzdelmeiben ért el második helyezést. A hazai rendezésű világbajnokságnak volt még egy számunkra kedves eredménye is, ugyanis a magyar különítmény végzett az országok közötti éremverseny első helyén. Ehhez természetesen jelentős mértékben járult hozzá a DHKSE által gyűjtött szép számú érem, ami egyben azt is megmutatta, hogy nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is rendkívüli eredményeket tudnak elérni megyénk kempósai.

