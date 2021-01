Keményen dolgozik a céljaiért – Mátó Sára a legjobbat szeretné kihozni az új évből

A 400 méteres gátfutásban U20-as Eb-n ezüstérmet szerzett Mátó Sára, az Alba Regia Atlétikai Klub fiatal tehetsége nem értékeli negatívan a 2020-as évet. A sportoló motiváltan vágott bele a 2021-es esztendőbe, és rengeteget dolgozik, hogy megvalósítsa céljait.

2020 nem a versenyek éve volt, de sok mindent tanított a gátfutónak

– Összességében nem értékelem negatívan a 2020-as évet. Sok nehézséget hozott, de megtanított kezelni ezeket és ez büszkévé tesz. Mivel a versenyeink elmaradtak, vagy teljesen átrendeződtek, így nem lehet teljes értékűnek venni a produkált eredményeket sem. Majdnem két hónapig otthon kellett megoldani az edzéseket, ami azért elég nagy megpróbáltatást jelentett. A családom, az edzőm és az egyesület támogatása nélkül sokkal nehezebb lett volna átvészelni ezt az időszakot. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezen is átsegítettek! Visszagondolva viszont már átértékelem ezt az egészet. Nem oszt, nem szoroz ez az egy év a karrierem szempontjából, ennél sokkal fontosabb, hogy minden helyre álljon hamar a világban!

Sára egyébként a vírushelyzet berobbanásakor, amikor a Bregyó Sportközpont is bezárásra kényszerült, nem tétlenkedett egy percet sem. Hazavitte a gátakat, sőt még lábsúlyokat és zsámolyokat is magához vett edzőjével, Tölgyesi Előddel, hogy kihozhassák az edzésekből a maximumot.

A fő cél az Utánpótlás Európa-bajnokságon való lehető legjobb szereplés

– Az új évre megfogadtam, hogy akármit is hozzon az magával, abból a legjobbat próbálom kihozni, és nem hagyom, hogy bármi is elvegye a kedvem az eredeti célom elérésétől. Ha pedig valami mégsem úgy alakulna, ahogy tervezem, akkor legyen erőm azt elfogadni és menni tovább. 2021 sok fontos versenyt tartogat egyébként, ami nagyon sokat hozzád a motivációmhoz. A fő cél pedig az Utánpótlás Európa-bajnokságon való lehető legjobb szereplés lesz. Mindenképpen szeretnék egyéni csúcsot is javítani, úgyhogy sok a kihívás, amit teljesíteni szeretnék, és jelenleg nagyon élvezem a sok munkát, amit megteszek értük!

Reméljük, hogy a vírushelyzet is engedi majd, hogy ezek a versenyek megvalósulhassanak és büszkén számolhatunk majd be az Alba Regia Atlétikai Klub, ezzel együtt Mátó Sára eredményeiről is.