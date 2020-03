Kemény visszavágás az őszi vereségért

A K&H női kézilabdaliga 18. fordulójának villámrajtot vett a Lajta-parti gárda, míg gyengén muzsikált, keveset mutatott a DKKA, így egyáltalán nem volt kétséges a hazai győzelem.

Motherson-Mosonmagyaróvár–DKKA 29-22 (14-7)

Mosonmagyaróvár, 1000 néző. V: Hantos, Rózsahegyi.

MKC: Herczeg – Katona 3, Lancz 2, Tilinger 9 (5), Horváth B. 1, Szarkova 5, Hajtai 6. Csere: Dányi, Ferenczi (kapusok), Domokos 1, Holesová 1, Kellerman 1, Szalai Zs., Hudák. Edző: Bognár Róbert

DKKA: Csapó Kyra – Mihály, Szekerczés 1, Bouti 1, Nick, Micijevics 1, Braun. Csere: Stojak (kapusok), Jovovity 5 (2), Triscsuk 1, Ferenczy 4 (3), Szalai B. 3, Grosch 1, Sirián 1, Kazai 2, Molnár B. 2. Edző: György László

Hétméteres: 7/5 ill. 8/5

Kiállítás: 8, ill. 8 perc

Gyors gólváltással indult, előbb Bouti Fruzsina, majd Hajtai Vanessza is betalált. Ezután a kapusoké lett a főszerep, Herczeg Lili kétszer, míg Csapó Kyra ugyancsak két alkalommal hárított bravúrral. Inkább a védelmek domináltak a meccs ezen részében, a támadások igencsak esetlegesek voltak. Lehet azt mondani, hogy nem is töltöttek, csak lőttek a felek. Simona Szarková hosszú, kis híján ötperces gólcsendet tört meg a 10. percben. Ugyanekkor Tilinger Tamara először a találkozó során kétgólos vezetést kovácsolt csapatának (4-2). Továbbra is az MKC maradt lendületben, Katona Flóra beállóból lőtt gólja négyre növelte vezetésüket. Hiányzott a finesz, a fantázia a DKKA játékából, és két részletben öt-öt percig nem tudták bevenni a kaput, ziccereket hibáztak, de a hazai védekezéssel sem tudtak mit kezdeni. Nem lehetett azon csodálkozni, hogy így a szünetig mindössze hétszer voltak eredményesek.

A pihenő után is középen próbálták erőltetni támadásaikat az újvárosiak, talán egyedül Szalai Babett volt az, akinek sikerült egy-egy akciót góllal zárni, de társai nem nagyon tudtak felnőni mellé. Közben a védekezésük sem volt makulátlan, Tilinger egymás után lőhette a heteseket, és kedvük szerint alakíthatták akcióikat, kétszer is közel jártak ahhoz, hogy tízgólos különbséget alakítsanak ki. Bár megkísérelte a DKKA a felzárkózást, a 46. percre öt lett közte, de ez tiszavirág-életűnek bizonyult, mert megrázta magát az MKC, és pillanatokon belül Tilinger révén újra héttel vezettek (23-16). A végére már felszabadultak a hazaiak, és nem maradt más, mint a megérdemelt ünneplés.