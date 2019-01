Kemény munkával érik el kimagasló eredményeiket a szinkronkorisok

Az elmúlt évek eredményességét szeretnék folytatni a fehérvári szinkronkorcsolyázók amellett, hogy remek közösséget is alkotnak.

Az osztrák bajnokságban érdekelt jégkorongcsapaton kívül sokan mások is második otthonukként tekintenek az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokra. Így vannak ezzel a Székesfehérvári Curling Egylet szinkronkorcsolya-szakosztályának szinkronkorcsolyázói is, akik már javában készülnek a szezonra. Az előttük álló időszakról Bayer-Siági Nórával, az egyesület edzőjével beszélgettünk.

Hogy sikerült az idei toborzás, milyen eseményekkel várták az érdeklődőket?

– Korisuli-tanfolyamunk az idei szezonban is nagy népszerűségnek örvend, oktatásunkon bárki részt vehet korra és nemre való tekintet nélkül. Korcsolyázó-tanfolyamunkról folyamatosan válogatjuk a tehetséges gyerekeket szinkronkorcsolya-előkészítő csoportunkba. Ennek köszönhetően idén két új csapatot is tudunk versenyen indítani, pre-juvenil (7–10 évesek) és juvenil (10–13 évesek) kategóriában.

Hogyan telik a felkészülés a soron következő versenyekre?

– Augusztusban alapozó edzőtáborral kezdtük meg a felkészülést az idei szezonra, szeptembertől pedig folyamatosan zajlanak az edzések. A kisebbeknek heti három, a nagyobbaknak heti öt alkalommal.

Hány korcsoportot indítanak, kik azok, akikkel már versenyekre járhatnak?

– Januártól indul az új előkészítő csoportunk, nekik az alap szinkronkorcsolyázó elemek megismerése és egy bemutató program betanulása az idei szezonban a fő cél. Tavalyi előkészítőseink idén már pre-juvenil, illetve juvenil kategóriában versenyeznek az országos bajnokságon Budapesten, így idén 5 csapatot nevez egyesületünk az OB-ra. Novice csapatunk a tavalyi utolsó versenyen Jihlavában már eredményesen szerepelt az idősebb (10–15 évesek) kategóriában. Reméljük, idén is szépen helyt tudnak majd állni. Junior korosztályunk idén is az úgynevezett Mixed-age korosztályban indul, hiszen a nemzetközi szövetség által előírt 16 fős kritériumnak nem felelünk meg. Ennek ellenére a lányok új programmal készülnek, és lelkesen várják a szezont. Adult csapatunkról tudni kell, hogy nagy részük felnőttként kezdett el korcsolyázni, de mindemellett nagyon büszkék vagyunk rá, hogy évek óta versenyeken is képviselik egyesületünket. Évről évre bebizonyítják ezzel, hogy milyen közösségformáló, látványos és kortalan sportág a szinkronkorcsolya. A magyar válogatott tagjai között idén négy versenyzőnk szerepel, akikre nagyon büszkék vagyunk, és szurkolunk nekik, hogy szép sikereket érjenek el a finnországi világbajnokságon.

Milyen kimagasló eredményeik voltak az elmúlt szezonban?

– Az országos bajnokságon egy első és két második helyezést értünk el, a Budapest-kupa elnevezésű versenyről – ami az egyik legrangosabb nemzetközi verseny a sportágban – pedig egy második, egy ötödik és egy huszadik hellyel tértünk haza. A már említett jihlavai nemzetközi tornán egy negyedik és egy ötödik helyet értünk el egy igen erős mezőnyben.

Az idei versenynaptárban milyen események szerepelnek?

– Januárban ismét megrendezzük az immáron hagyománynak számító évnyitó gálánkat, ahol minden csapat bemutatja ez évi versenyprogramját. Idén az országos bajnoksággal kezdjük a szezont januárban, azt követően pedig a Budapest-kupán indulunk. Emellett a tervek között szerepel egy külföldi megmérettetés is, újból a csehországi Jih­lava-kupán vennénk majd részt.

