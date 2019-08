Kemény feladat előtt a Velence II

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 2. fordulóját rendezik a hétvégén, északon a Bakonycsernye mányi ven­dég­játéka lehet a játéknap slágermérkőzése.

THERMOVÁR ÉSZAKI CSOPORT

Szombat, 17.00 óra

Csór Truck-Trailer (10.)–Vál (13.)

Vasárnap, 17.00 óra

Pátka (9.)–Puskás Akadémia FC III (1.), Pákozd (15.)–Pusztavám-Jüllich (6.), Fehérvárcsurgó (12.)–Szabadbattyán (14.), Flavus Velence II (2.)–Szár KSE (11.), Mányi TK (5.)–Bakonycsernye (4.), Tó-Vill Kápolnásnyék (7.)–Bicske II (8.)

Szabadnapos: Herceghalom (3.)

Mányon tavaly a vendéglátók nyertek, Bakonycsernyén pedig ugyancsak a hazai csapat diadalmaskodott, ráadásul a tabellán is egymást követték a gárdák az elmúlt évben, így egész biztosan kiélezett összecsapásra van kilátás. Két, az első fordulóban vesztes együttes találkozik Csóron, ahol bármilyen eredmény elképzelhető. A Velence II sikerrel debütált a másodosztályban, az újabb erőpróba a rutinos Szár ellen vár rájuk. Vajon meg tudják-e ismételni a múlt vasárnapi teljesítményüket, melyet a Szabadbattyán bánhatott?

GROUPAMA DÉLI CSOPORT

Vasárnap, 17.00 óra

Szabadegyháza (9.)–LMSK Cobra Sport (11.), Kálozi SE (3.)–Nagykarácsony (4.), Pusztaszabolcs-Iváncsa II (12.)–­Adony (10.), Baracs (6.)–MPF Ráckeresztúr (8.), DUFK (7.)–Seregélyes (1.), Aba-Sárvíz (14.)–Vajta (2.), Előszállás (13.)–Sárbogárd II (5.)

A címvédő Vajta a múlt héten ott folytatta, ahol májusban abbahagyta: nem sokat teketóriáztak, simán legyőzték az Előszállást. A vajtaiak e hétvégén a nyitófordulóban vereséggel kezdő Aba-Sárvíz FC vendégei lesznek, s amennyiben a múlt szombati játékukat nyújtják, három ponttal térhetnek haza. A Szabadegyháza üres kézzel fejezte be a Sárbogárd II elleni mérkőzést, most az LMSK ellen javíthat. Az ex megye egyes Baracs „újoncként” egygólos győzelmet aratott Adonyban, vasárnap nagy valószínűséggel még kiélezettebb csata vár rájuk a Ráckeresztúrral szemben.