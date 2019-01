Kemény, alázatos hoki a siker receptje

Két idegenbeli mérkőzés következik a Fehérvár AV19 számára az osztrák élvonalbeli jégkorongbajnokságban. A Volán pénteken 19.15-kor a rekordbajnok Klagenfurt, majd vasárnap 17.30-kor a felsőházért küzdő Dornbirn vendége lesz. Hannu Järvenpää, az Ördögök finn szakvezetője megalkuvás nélküli játékot remél.

A Villach elleni sikert követően azt nyilatkozta, ez volt az egyik legédesebb győzelem az ön számára a szezon során. Ennyire örült, hogy sikerült legyőzni a volt csapatát?

– Nem, egyáltalán nem erről van szó – mondta Hannu Järvenpää, a Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Egyszerűen csak nagy szükségünk volt a három pontra, és mivel sikerült begyűjteni őket, ezért nagyon boldog voltam. Különben is, amikor megkérdezik, hogy melyik volt a legemlékezetesebb győzelem a karrierem során, mindig azt válaszolom,

a legutolsó diadal.

Pedig a játék hagyott némi kívánnivalót maga után.

– Igen, de ha jobban belegondolunk, a VSV majdnem harminc ponttal kevesebbet gyűjtött, mint mi, a felsőházban lévő együttesektől – néhány kivétellel – pedig egyaránt kikapott, nekik semmi vesztenivalójuk nem volt. Ezért is próbáltuk letámadni őket a saját védőharmadukban, a kontráik viszont életveszélyesek voltak. Be kell vallanom, hogy nagyon jól játszott az ellenfél, ha így folytatja tovább, okozhat még meglepetéseket.

Mennyire ízlett a karintiai együttes agresszív játéka?

– Számítottam rá, meg nem is. Ismerem a szakmai stábot, tudtam, hogy nyomást akarnak majd ránk gyakorolni, erre fel is hívtam a srácok figyelmét. Megtapasztalhattuk, hogy fizikálisan mennyire kemény hokisok alkotják az osztrák gárdát, de a játékosaim megtalálták ez ellenszert. A lehető legjobbkor szereztük a gólokat, és végül fontos három pontot zsebeltünk be.

Talán most nem a legjobbkor jönnek az idegenbeli derbik.

– Nem foglalkozom ezzel, különben sincs beleszólásom a menetrendbe. Biztos vagyok benne, hogy a klagenfurti és a dornbirni szurkolók sem azért jönnek majd ki a csarnokba, hogy a mi sikerünknek tapsoljanak – ez így van rendjén. Ha ugyanolyan alázattal, hozzáállással közelítjük meg a következő két meccset, mint mondjuk a múlt vasárnapit, akkor lesz esélyünk a pontszerzésre.

Mire számíthatunk önöktől a Klagenfurt otthonában?

– Kemény küzdelemre. A hatvan, esetleg hatvanöt percnyi játék úgyis eldönti, melyik a jobb csapat a kettő közül.

Mik az első benyomások az új igazolásról, Ty Wishartról?

– Magas, és jóképű! A viccet félretéve: jó felépítésű játékos, aki viszonylag gyorsan korcsolyázik és remekül lő. Örülök, hogy megszereztük Ty-t, a hasznunkra lesz.