Kellemes meglepetés a válogatottól a Wembley-ben

Helyrerázta magát a magyar labdarúgó-­válogatott az Anglia elleni idegenbeli világbajnoki selejtező mérkőzésre. ­Marco Rossi együttese vezetést szerzett, de csakhamar kiegyenlített a házigazda, amelynek elég egy győzelmet szereznie a csoport­elsőséghez.

Elkerülni az összeomlást. Ez volt az egyik cél Londonban, ahol a legendás 6:3 óta nem sikerült győznie a magyar válogatottnak. Emlékezhetünk, a Puskás Arénában elég rendesen helyben hagytak minket az angolok, ráadásul azóta lejtmenetben van a csapat. Éppen ezért egy nagyobb arányú vereség révén már a hullámvölgy legmélyebb bugyrai felé közelítettünk volna. Az Albánia elleni mérkőzéshez képest a felcsúti Nagy Zsolt és a fehérvári Nego Loic is a kezdőtizenegyben maradt. A házigazdák féllábbal már a katari világbajnokságon érezhetik magukat, de így is pokoli nehéz találkozó várt a mieinkre. Bátran játszottunk, össze­omlás helyett harcos helytállás következett! Ettől az sem tántorított el minket, hogy a kilencedik percben egy gyors centerezés után Nagy Zsoltnak nagyot kellett mentenie az érkező Harry Kane elől. Negyed óra után két helyzetet is ki tudtunk alakítani! Sőt!

A 23. percben büntetőhöz jutottunk, amikor Luke Shaw felszabadítás közben kis híján fejbe rúgta Negót. Az egykori felcsúti akadémista Sallai Roland higgadtan lőtte a tizenegyest az ellenkező irányba mozduló Jordan Pickford mellett a jobb alsó sarokba, 0-1! Ha már felhoztuk az egyetemes magyar futballtörténelmet, tétmérkőzésen 1981 óta, Garaba Imre találata után negyven évvel találtunk be ismét a „háromoroszlánosoknak”. Az energikus kezdést követően egyre erősödtek az angol támadások, kezdetben még jókor nyúltak közbe a magyar lábak, de a 37. percben Jason Mount jobboldali szabadrúgása után John Stonest nem tudtuk megakadályozni a gólszerzésben, 1-1. Egyre veszélyesebben kevergettek az angolok, a félidő előtt Raheem Sterling került helyzetbe a bal kapufánknál.

A fordulás után visszatért a mieink lendületesebb arca, amellyel az első félidőben meglepetést okozott az Eb-ezüstérmes és világbajnoki negyedik otthonában. De Stones fejesénél a 62. percben nagyon közel jártunk ahhoz, hogy hátrányba kerüljünk. Ahogy a 70. minutumban is, Lang Ádám labdavesztése után Sterling megiramodásának Gulácsi Péter vetett véget. Összeomlásnak nyoma sem volt, még akkor sem, ha az angolok fölénye erősödött. Előrejátékban ekkor már kevesebbet nyújtottunk, de a 85. percben többet is ki lehetett volna hozni Nagy Zsolt labdaszerzéséből. A felcsúti játékos szerelése után a frissen beállt Holender Filip fölé-mellé tekerte a labdát. A hajrá legvége egyértelműen az angoloké volt, a négyperces ráadásban két fehérvári kötődésű játékos is pályára lépett: a Vidi csapatkapitánya, Nikolics Nemanja, és korábbi védője, Bolla Bendegúz. A magyar válogatott megérdemelten szerzett pontot a Wembley-ben! Viszont rossz hír, hogy a Nemzetek Ligájából nem mehetünk ki pótselejtezőn a vb-re.