Kedden vívja első edzőmeccsét az Alba Fehérvár

Jó hangulatú sportdélutánt szervezett az Alba Fehérvár kosárlabda csapata, amely kedden este már felkészülési meccsen szerepel, Veszprémben.

A második vonalban évek óta meghatározó együttesnek számító bakonyiak ellen vívja első edzőmeccsét az Alba kosárcsapata, amely augusztus közepén kezdte a tréningeket. A felkészülés alatt a járványhelyzet miatt külföldi együttesekkel nem találkoznak Forray Gábor tanítványai, a szakvezető szerette volna kipróbálni együttesét más kosaras kultúrát képviselő, elsősorban déli együttesek ellen, de a pandémia miatt a koronázóvárosiak nem utaznak és nem is fogadnak külhoni gárdákat.

A négy légiós közül elsőként Stacy Davis érkezett meg a tengerentúlról, múlt csütörtökön, másnap betoppant az irányító, Frank Turner is. Ők már jelen voltak a pénteki rendezvényen a Bregyó-közben, a szezonnyitón felvonult az Alba felnőtt együttese és utánpótlása. Nagy sikere volt a válogatott hátvéd, Vojvoda Dávid lassan két éves kisfiának, Áron apja segítségével közelről juttatta a labdákat a gyűrűbe, remek százalékkal, kapott is nagy tapsot a családfő csapattársaitól. Az eseményen még nem volt jelen, de már Fejérben tartózkodik Ron Curry is, mindössze Esa Ahmad ragadt hazájában, a fehérváriak ügyvezetője, Simon Balázs azon dolgozik, hogy ő is minél hamarabb megérkezzen. Turner és Davis remekül érzi magát új állomáshelyén. Előbbi számára nem idegen a város, tavaly a Körmend együttesét erősítette, a járvány miatt félbeszakított, majd törölt bajnokság utolsó meccsén vasi csapatának egyik vezére volt az Alba Regia Sportcsarnokban, 10/6 pontot termelt a látogatók által 98-85-re nyert meccsen.

– Pénteken landoltam. New Jersey az otthonom, a közeli Philadelphiából indultam, Chicago és Isztambul érintésével érkeztem. Nem volt gond az út során, mint ahogy az országba való belépéssel sem. Pár napot karanténban töltöttem, majd a negatív teszt után megkezdhettem az edzéseket a társakkal. A magyar bajnokságot ismerem, ami egyértelműen előnyt jelent, pontosan tudom, hova szerződtem. Az Alba profi klub, amely nagy célokért küzd a következő szezonban.

Turner korábban olyan egyesületekben szerepelt, amelyek a nemzetközi porondon harcoltak, ezúttal erre nem kerül sor, ám ezzel együtt is komoly várakozásokkal tekint a szezon elé. Megfordult Hollandiában, Belgiumban, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban, a francia másodosztályban és a német élvonalban, a Crailsheim Merlins gárdájában. „A német bajnokság a legerősebb, ott a legmagasabb a színvonal. Amúgy a legjobban Belgiumban és a lengyeleknél éreztem magam, utóbbiak nagyon kedvesek, hasonlóan a magyarokhoz.„ – mondta. Turner a nyár során sem pihent, kosarazott New Jersey állam nyári bajnokságában, ahol együtt pattogtatott új csapattársa, Stacy Davis legjobb barátjával. Ugyanis a fehérvári erőcsatár cimborája, DeWayne Russell is ebben a ligában volt érdekelt.

Davis csütörtökön érkezett, Phoenixből indult Chicagóba, majd szintén isztambuli átszállás nyomán érkezett hazánkba. A társakkal néhány nap elteltével, a szükséges idő kivárása után találkozhatott, több edzésen már részt vett a fiúkkal.

– Minden a legnagyobb rendben, jó helyre kerültem. Korábban nem rendelkeztem információval az Albáról és a magyar bajnokságról. Több országban megfordultam, például Szlovákiában és Ukrajnában, legutóbb Finnországban szerepeltem. A legjobban a finneknél éreztem magam, ugyanis mindenki beszél angolul. Azért váltottam, mert az ügynököm szerint ez erősebb bajnokság és élcsapatban kosárlabdázhatok.