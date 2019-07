Kaufer Tamás új vizekre evezett, „vasember” lett belőle

A székesfehérvári maratoni futó, a Vérteskozma Rock ‘n Roll Futás ötletgazdája a mögöttünk hagyott hétvégén elindult, és célba ért a 35. Vasi Vasember Olimpiai távú triatlonversenyen.

Mindössze közel egyéves úszómúlttal vett részt Kaufer Tamás az ország egyik legrégibb triatlonversenyén. Sokak számára ismerős lehet a neve, hiszen hosszú évek óta versenyszervezőként, valamint ultrafutóként ismert Székesfehérváron. Most azonban egy teljesen más dolgot talált ki saját maga számára. 57 évesen elhatározta, hogy megtanul úszni. Ez sem mindennapos, majd csináltatott egy fixi kerékpárt, amely főleg az idősebbek számára lehet ismerős. Ez egy örökhajtós bicikli, nincs rajta fék, és ezzel vágott neki a távnak. Egyes egyedül a futással nem lehetett gondja, hiszen 30 éve megállás nélkül fut.

A profik is elismerően szóltak teljesítményéről

– Minden kétséget kizáróan a legnehezebb az úszás volt, hiszen az elmúlt egy évem erről szólt, hogy megtanuljak 1500 métert mellben megtenni. Állítólag nem is rossz idővel tettem mindezt a profik szerint, 42 perc alatt abszolváltam a távot. Az úszás valahogy kimaradt az életemből, nem jártam uszodába, bár a Balaton mellett van telkünk, mindössze 10 métert tudtam összesen úszni. Az uszodában, ha netán ugyanennyit megtettem az úszómester rögtön kijött a pultból… Szó szerint nem tudtam úszni… Víg Márta úszóedző segítségével kezdtem megtanulni az alapokat, utána pedig a helyes légzéstechnikát a világháló segítségével videóról próbáltam elsajátítani. Talán az volt a legnehezebb, hogy betegyem a fejemet a vízbe, ezzel rendesen megküzdöttem – tudtuk meg. Ráadásul csodálkoztak is a versenytársak, mert nem volt hajlandó szemüveget felvenni, valamint úszósapkát. – Nem szoktam, mert szorítja a fejem, és zavar a szemüveg. Így aztán a több száz versenyző közül én voltam az egyetlen, aki ezt nem alkalmazta. A kerékpárom miatt pedig azt hihették, hogy biztos egy kicsit flúgos vagyok. Csináltattam egy fixi biciklit, szokatlan vele menni, mert a pedál állandóan pörög.

Ettől függetlenül megtanultam és nagyon megszerettem, és nagy sikert arattam vele, mivel én voltam az egyetlen, akinek ilyen járműve volt – nyilatkozta nevetve. Az örökhajtós kerékpárok fő jellemzője, hogy nincs a hátsó tengelyükön szabadonfutó mechanika, általában egy áttételük van (egy hátsó lánckerék). Ha a hátsó kerék forog, a pedálok is a megfelelő irányba forognak vele együtt, nem lehet vele úgy gurulni, hogy pihennek a lábak. – Mindenki többsebességes csodákkal ment, én sem maradtam el a többiektől sík úton. Az első emelkedőnél már lányok is otthagytak, mert ott ki kellett állnom a nyeregből, és fel kellett taposni a hegyre, a futásban, pedig már otthon voltam, sokakat meg is tudtam előzni. Ahhoz képest, hogy ez az olimpiai táv életem első versenye volt, korrekt idővel célba értem (az olimpiai táv 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból, és 10 km futásból áll – a szerk.). A triatlonnál meg kell tanulni az úgynevezett depózást, ebben még van bőven fejlődni valóm, mert öt percig tartott az átöltözés az úszás után, mire felvettem a kerékpáros- szerelést – tette hozzá. Nagy élmény volt számára ez a verseny, élete első maratonját 28 éve futotta. A triatlonozást egy kicsit a kényszer, illetve egy kicsit a kíváncsiság szülte. Utóbbi a népszerűsége miatt izgatta, ugyanis egyre több ismerőse kezdte el űzni. – Egy évvel ezelőtt megnéztem a fehérvári triatlonversenyt a Csónakázó-tónál, lényegében ez volt az egyetlenegy megmérettetés, amit láttam.

A kényszert pedig az jelentette, hogy azt vettem észre az elmúlt három évben, hogy a testem már nem bírja a hosszabb távokat, nem megy úgy, mint korábban. A mozgás az életem, próbáltam egy olyat kitalálni, ahol nem egyoldalú a terhelés. Lekopogom, nagyon bevált! 58 évesen szenior négyes kategóriában indultam, itt már csak egyetlenegy korosztály, a veterán egyesben voltak idősebbek, ám a szeniorok között is a legöregebb voltam. Rajta volt a bakancslistámon, örülök annak, hogy teljesült. Adódik a kérdés, hogy lesz-e folytatás? – Egészen biztos, reálisan az olimpiai távban gondolkodom továbbra is. Szeretném magam megmutatni jövőre Fehérváron, de addig még visszatérek a futáshoz, néhány félmaraton még előttem áll. – hangsúlyozta.