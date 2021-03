Kaufer Tamás mellett kiállnak a bajban

Szinte nincs olyan a városban, sőt nyugodtan kijelenthetjük, szerte az országban, aki „futókörökben” ne ismerné Kaufer Tamást, aki nemcsak ultrafutó, hanem több rangos verseny szervezője is. Most azonban bajban van, keményen leverte őt is a pandémia, de a futók széles tábora mellette áll a nehéz napokban is.

Normál körülmények között már a 16. Vérteskozma Rock'n Roll Futásra készülnének a futás szerelmesei, hiszen a meg­mérettetést kitalálója, mond­hatni „atyja", Kaufer Tamás eredetileg március 21-re harangozta be. Más kérdés, hogy hazánk egyik legjobb hangulatú futóeseményének megrendezési időpontja a közben megszületett kormányzati intézkedések miatt kitolódott június közepére. Nagyon bízunk abban, hogy Tamás addigra erőben és egészségben ott lesz a rajtnál, és dübörögni fog a rock and roll, ahogy az eddigi tizenöt versenyen mindig. Ahogy a nevéhez köthető Bence-hegyi Futás vagy éppen a Lépcsőfutás is a Koch László utca egyik toronyépületében. Azt hihetnénk, hogy aki hosszú évtizedek óta sportol, naponta 20-30 kilométert fut télen-nyáron, egészségesen él, nem érheti el napjaink mindenen átívelő betegsége. Sokakat segített abban, hogy örömüket leljék a mozgásban és a futásban, nyugodtan állíthatjuk, hogy Kaufer Tamás majd kicsattant az egészségtől, ám néhány napja jött a hír, szinte megrengetve a legnagyobb közösségi oldalt, hogy kórházba, az intenzív osztályra került, mintegy őt sem kímélte a betegség. Nehéz kimondani, leírni, de ezúttal neki lett szüksége a segítségre, de futótársai és barátai úgy döntöttek, hogy azzal próbálják meg segíteni gyógyulását, ami számára az életben az egyik legfontosabb: a futással. A hét elején több mint harmincan futottak egy teljes, lélekerősítő kört a Haleszban a gyógyulásáért. Ezzel egy kis örömet szerettek volna sugározni felé, biztosítva, hogy szeretik őt a barátai, sporttársai. Ennek nagyon komoly üzenete van! – Már több mint harminc éve futok amatőrként, és éppen ezért próbálom a kezdőket megcélozni, és éppen ezért örülök annak, hogy meg tudtuk őrizni a verseny amatőr jellegét. Négy-ötezer futó az, aki Vérteskozmán első versenyes futó volt, és közel ennyien lehetnek azok, akik nálam kezdtek el futni. Kaptak egy olyan motivációt, amelytől a sport az életükben komoly szerepet tölt be – mondta meghatottan lapunknak egy korábbi interjúban, amikor a lassan legendává váló vérteskozmai megmozdulásról beszélt. Ahogy már említettük, a Facebookon számtalan poszt jelent meg és kívánt a futónak egészséget, mielőbbi gyógyulást. Egyelőre ugyan a kórházban van biztosítva számára ennek a lehetősége, de mindenki bízik abban, hogy hamarosan már a versenyeken találkozhat vele, valamint hallgathatja utolérhetetlen humorával ötvözött szpíkerkedését. Hiszen nemcsak szervezi a versenyeket, hanem hangulatfelelősként és a frissítőállomások „főnökeként" is tevékenykedik. A posztok közül kiragadtunk egyet, mely híven tükrözi az aggódást és egyben a reményt. „Tomikám, ma két kört is letoltam érted a kedvenc utamon, még a vaddisznók sem tartottak vissza, mert folyamatosan rád gondoltam."

Soós Péterrel hosszú évek óta barátok, futótársak, és a magán­életben is rendszeresen találkoznak. Számtalan versenyen rótták együtt a kilométereket, tőle érdeklődtünk, mit lehet tudni most Tamásról. – Valamivel jobb állapotban van, és jelen állás szerint úgy tűnik, hogy nem kell lélegeztetőgépre kerülnie. Stabil, de időbe telik, amíg radikálisabban egyre jobban lesz. Nehezen változik, de az bizakodásra ad okot, hogy a szervezete küzd a vírus ellen, hogy legyőzze. Türelemre van szükség, de érthetően ő nem az a típus, aki az ágyhoz kötöttséget hosszabb távon jól viselné.