Karbirkózók nemzeti döntője Sárosdon

Az erő nálunk van! – mindez jelmondatnak is beillik. A kivetítőn digitális show pörög, a hangfalakból techno zene zúz. Egy pillanatra elsötétül a pódium és a nézőtér, hogy aztán kék neonvilágítással lobbanjon újra fényre – veszi kezdetét a 2020-as szkander nemzeti döntő.

A szkander annyit tesz: karbirkózás. Néhány száz évvel ezelőtt az ír kikötők kocsmáiban két erős ember ahelyett, hogy összeverte volna egymást, ily módon döntötte el, ki az erősebb. A szkander-világszövetség 1967-ben alakult meg az Egyesült Államokban, később az európai szövetség is „ringbe szállt”, a nyolcvanas években pedig a hazai szövetség is felzárkózott a nagy elődökhöz. A sportág szintjére emelték a karbirkózást, és amint Csabai Attila, a Magyar Szkander Szövetség elnöke újfent megerősítette lapunknak: jelenleg is irányítják, szervezik, szabályozzák és biztosítják működésének feltételeit. A koronavírus-járvány a hazai szkanderosok éves menetrendjét is felborította: az országos bajnokságot (Gemenc Kupa) június végén rendezték meg Halásztelken, szombaton pedig Sárosd adott otthont a nemzeti döntőnek, tulajdonképpen a bajnokok bajnokságának: 127 nevezővel. A sportág diadalát hirdetve!