Karakteradó győzelem

Küzdelmes, nehéz időszakot lezárva győzött az osztrák jégkorong-bajnokság keddi játéknapján a Hydro Fehérvár AV19.

Do your jobs, we will do ours – tegyétek a dolgotokat, mi is tesszük a miénket. Így szólt a legutóbbi, a sereghajtó Dornbirn elleni hazai vereség után kissé megfogyatkozó fehérvári publikum üzenete a címvédő Klagenfurt elleni mérkőzés előtt, a játékosok pedig partnerek voltak a szurkolók kérésében. Rögtön az első támadás során Szabó Bence messziről kapura tűzött lövése után Szabó Krisztián tette rá a kipattanót, a korong helyett viszont csak a fehérvári támadó kötött ki a kapuban. A harmadik percben egy klagenfurti támadássorozat alatt nehézkes volt a korongkihozatal saját harmadból, viszont amikor mindez sikerült, abban nem volt köszönet: Sárpátki Tamás korongszerzése után Szabó Bence tálalt Scott Timmins elé, aki szép mozdulattal a bal alsóba helyezett, 1-0. A mérkőzés iramára nem lehetett panasz, Marco Richter próbálkozott, majd Campbell lőtt passza kevéssel suhant el Sarauer ütője előtt. Nem csökkent a hazai nyomás, az ellenfél kapuja előtt szerzett koronggal Kuralt tett egy tiszteletkört, majd mozgatta meg Madlenert.

Andrew Kozek kiállítása után nem tartott sokáig gólra váltani a mérkőzés első előnyét, ráadásul éppen olyan figura révén, amelyből e sorok írója szeretett volna többet látni a szezon során: Sarauer passzolt a jobb szélen érkező Andrew Yoganhez, aki bivalyerős kapáslövéssel növelte kettőre az előnyt, 2-0. A találat értékét növelte, hogy a liga legjobb emberhátrányos védekezésével rendelkező csapata ellen volt eredményes a Volán. Öt perccel a játékrész vége előtt az első vendég előny is megérkezett: a vas is csendült, Kornakker Dániel sem unatkozott, de az eredmény nem változott. Ez a meccs sem telt el videóbírózás nélkül, egy fehérvári kapu előtti kavarodást néztek vissza, ám egyértelműen nem haladt át a korong a gólvonalon.

Hundertpfund és Ganahl megindulása során Yogan akasztotta utóbbi játékost, a kiállítás mellett pedig az a kérdés is felmerült, hogy a kapu elmozdulása ellőtt sikerült-e a vendégeknek átjuttatniuk a pakkot a gólvonalon – újabb videózás után jött a válasz, nem. A két perc legnagyobb helyzete Johannes Bischofberger előtt adódott, ám Kornakker Dániel hatalms bravúrt bemutatva átért lövésére.

Klagenfurti dominancia kezdett kibontakozni, Martin Schumnig lövését még védte Kornakker, Manuel Ganahl csuklólövésénél viszont már tehetetlen volt, 2-1. Nem csökkent a pirosmezesek lendülete, Mihály Ákos kiállításából hét másodperc, a harmadból hat perc volt hátra, mikor Andrew Kozek bombája betalált, 2-2. Áldozatoktól sem mentes utolsó két perc következett, Girard egy verekedést vállalt be, feltüzelve csapatát és közönséget, majd Szabó Krisztián blokkolt egy löketet.

Sem az iram, sem az indulatok nem csökkentek a záró harmadra, az adok-kapokból pedig tíz perc után a hazaiak jöttek ki jobban: Erdély passza után Sarauer húzogatott, majd lőtt a kapus lábai között a kapuba, 3-2. Fél perccel később, Szabó K. kiállítása alatt megint ő léphetett ki, ekkor azonban Madlener védett. Az utolsó másfél percben kapusa nélkül rohamozott a dobogós helyét őrizni kívánó KAC, Kornakker Dániel vezetésével viszont állta a sarat a hazai védelem, ezzel pedig az idei kiírásban harmadszor is legyőzte piros mezes ellenfelét a négy vereség után győzni tudó fehérvári alakulat!