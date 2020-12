Karácsonyi DAB-csoda

Stílusosan a második helyen álló MAC ellen szerezte meg első rendes játékidős győzelmét az Erste Ligában a Dunaújvárosi Acélbikák csapata. Leo Gudas együttese a Sofron Istvánt nélkülöző házigazdák ellen négy góllal is vezetett.

MAC HKB Újbuda–DAB 3-4 (0-3, 2-1, 1-0)

Tüskecsarnok, zárt kapuk mögött.

Vezette: Kormos, Soós, Pálkövi, Kocsány.

MAC: Bálizs – Pozsgai, Dóczi, Schlekmann 2, Nagy K. (2), Molnár B. 1 – Macaulay (1), Jászai, Orban (1), Kreisz, Terbócs – Garát, Kedves, Majoross, Lőczi, Csollák – Tornyai, Ádám, Ritter, Strenk, Bugár. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

DAB: Bacashihua – Kovács Bronson, Pozsár, Dansereau 1, St. Pierre 1, Szappanos – Jakabfy, Vuorijarvi, Azari, Mazurek (1), Turcotte 1 – Dósa, Hruby, Németh P. 1, Pihlqvist 1 (2), Török (1) – Lencsés, Tamás, Gebei, Odnoga, Pinczés. Vezetőedző: Leo Gudas.

Kiállítások: 20, ill. 10 perc

Kapura lövések: 40-34

A december hatodikán kinevezett Leo Gudas vezetőedzővel végre kivágta a rezet a DAB! A sereghajtó a tabella második helyén iparkodó ellenfelét (is) meglepte szerda este. Alig telt el három perc, amikor ember­előnyben Keegan Dansereu verte be a pakkot a keresztvas alá, 0-1. Ettől még nem rettent meg a házigazda, Hruby Gellért súlyos sérülése azonban rémisztő volt. Az újvárosinak egy ütközés után maga alá fordult a lába, csak hordágyon tudta elhagyni a játékteret. Ez nem törte meg a DAB lendületét, Pihlqvist remek egyéni akciója után Németh Péter talált be, 0-2. Az Újváros szárnyalását és a MAC hanyatlását még két gól tetézte: Pihlqvist ütése nyomán a hazai védő, Garát Zsombor lábáról csúszott be a korong, majd a második játékrész elején kettős emberhátrányban is betalált a DAB! A liga korábbi gólkirálya Hugo Turcotte debütált találattal új csapatában, 0-4. A másik debütáns, Bacashihua pedig kapott gól nélkül hozta le a harmadot.

Ezután érkezett meg a „meccsbe” a MAC, amely négy percen belül feljött mínusz kettőre Schlekkmann Márk és Molnár Bálint góljával, 2-4. A harmadik harmadban hét perc után még jobban felzárkózhatott volna, de Terbócs találatát érvénytelenítették. Az utolsó két percre lehozta kapusát a házigazda, a DAB pedig kiállítás miatt hat a négy ellen védekezett, Schlekk­mann be is talált húsz másodperccel a vége előtt, de ez már csak a szépítésre volt elég, nyert a Dunaújváros, 3-4!.