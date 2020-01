Kapott gól nélkül a szerbek ellen

Budapest Esélyt sem hagyott a Bíró Attila vezette magyar női vízilabda-válogatott a szerbeknek, és végül 27-0-ra győztek.

Magyarország–Szerbia 27-0 (5-0, 5-0, 9-0, 8-0)

Gurisatti Grétáék a görögök elleni sikerrel kiharcolták a csoportelsőséget, így különös tétje nem volt a mai összecsapásnak. Az erőviszonyok tiszták voltak – Szerbia négy meccs alatt 68 gólt kapott és mindössze 19-et szerzett.

Ennek megfelelően is indult a párharc: a második percben a dunaújvárosi Gurisatti Gréta már a harmadik magyar találatot szerezte, 3-0.

A szerbek is veszélyeztettek – két labda csattant a magyar kapufán is, a nyitó felvonás végén pedig ismét Gurisatti Gréta volt eredményes, 5-0.

A 10. percben Garda Krisztina is beköszönt, majd Keszthelyi Rita és újból Garda, 9-0.

Gurisatti újabb góllal, majd Rebecca Parkes is két góllal véteti észre magát, 13-0. A 24. percben ismét Gurisatti, kétszer is eredményes, a negyedik negyed 19-0-lal indul.

Az utolsó játékrész Keszthelyi Rita emberelőnyös góljával indult, majd egy kis megtorpanás után Vályi Vanda is betalált, 23-0.

Egy perccel a lefújás előtt a két dunaújvárosi, Vályi és Gurisatti játszott össze, utóbbi lövése végül gólt ért. A 26. magyar találatot Keszthelyi Rita szerezte, a mérkőzést pedig Gurisatti Gréta találata zárta le, (27-0) ezzel „lenullázták” határszomszédainkat a magyar lányok.

Biztossá vált, hogy a B csoport negyedik helyén végző franciákkal találkozunk két nap múlva, január 21-én.