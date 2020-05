Kápolnásnyéken hosszú idő után lehetne ismét megye egyes a csapat

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Thermovár, Északi csoportjának 2. helyén állt a Tó-Vill Kápolnásnyék csapata, mielőtt berekesztették a pontvadászatot. A klub érvényes licencet kapott, de még nem biztos, hogy nyártól a megyei I. osztályban szerepel.

Kápolnásnyéken a 2012/2013-as idény végén láthattak utoljára a szurkolók megye egyes találkozót. Bár az utolsó mérkőzésüket a Bicske otthonában megnyerték 2-1-re, a búcsút jelentő 15. helyet követően lényegében új időszámítás kezdődött, teljesen új együttessel. Az első évben is a 15. helyet szerezték meg a megyei II. osztály Északi csoportjában, és a bennmaradás volt a cél. Az ezután következő szezonokban egészen a 2015/2016-os idényig jobbára a tabella alsó régiójában végeztek, de ekkor jött a pálfordulás, és a 6. helyen zárt a gárda. Innentől kezdve – a 2017/2018-as Déli csoportban való vitézkedést is beleértve – végig ott voltak az élmezőnyben, idén pedig a listavezető Mány üldözőjeként a 2. helyet csípték el a be nem fejezett és végeredményt nem adó pontvadászatban. Azonban már korábban úgy döntött a klubvezetés, hogy beadja a megyei I. osztályra a licencet, és amennyiben lehetőség lesz rá, ki is próbálják magukat a legmagasabb osztályban. Egyelőre megrekedt a folytatás, mivel még korántsem biztos, hogy nyártól itt játszanak, bár számítanak arra, hátha összejön az osztályváltás, és Höltzl Richárd vezetőedző tanítványai megmutathatják, hogy versenyben tudnak lenni itt is.

– Nagyon szomorú a csapat, illetve azok a korosztályok, amelyek szintén az élmezőnyben végeztek. Az ifik elsők lettek, az U16-osok a harmadik, míg az U14-esek a második helyen zártak – fogalmazott Höltzl, akinek irányításával 2017 óta lépésről lépésre fejlődött a felnőttcsapat.

Sziládi Zoltán István, a klub elnöke is csatlakozott kollégájához.

– Fájó, rossz érzés, hogy így kellett lezárnunk a bajnoki évet, mert úgy érzem, benne lehetett volna a csapatban, hogy befogja a Mány együttesét. Emiatt, annak ellenére, hogy elfogadták a licencet, a megyei I. osztályú indulásunk sem biztos. A folytatást illetően túlságosan sok konkrétummal nem tudok szolgálni. Június 6-án ülünk össze a vezetőséggel és a csapattal, s akkor döntünk arról, hogy egyáltalán váltsunk-e osztályt, vagy még egyszer nekimenjünk-e a megye kettőnek. A csapat szeretne a megye egybe menni, de rajtuk is látom a bizonytalanságot. Pedig megérdemelnék, mert nagyon sok helyi fiatal nevelkedik a klubban, és megérettek arra, hogy a legmagasabb megyei szinten bizonyítsanak.