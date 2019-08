Kapócs kétszeres Európa-bajnok

Az Alba Volán SC sportlövője kétszer állhatott a dobogó tetejére a Sarlóspusztán megrendezett Eb-n.

– A 18. MLAIC elöltöltő fegyveres Európa-bajnokságot 19 nemzet 270 lövészével rendezték Sarlóspusztán, ahol összesen 1308 alkalommal álltak lőállásba a versenyzők, köztük én is – mondja az Alba Volán SC színeit képviselő Kapócs István. – Az elöltöltős fegyvereknél a lövés leadásához szükséges elemeket, a lőport, a lövedéket – lehetőleg ebben a sorrendben – a puskacső elejéről kell a csőbe juttatni. A lőpor gyújtását végezheti egy izzó kanóc, a kovakő szikrája vagy egy csappantyú. Bármennyire furcsán hangzik, de ezekkel a fegyverekkel 50, de még 100 méteren is 100 kört lehet lőni. A külső tízes kör átmérője 50 milliméter – nem is olyan rossz szórás ezektől a fegyverektől.

Kapócs István versenyszerűen 2014 óta foglalkozik ezzel a sportággal. Az első nagy megmérettetés 2016-ban a szintén Magyarországon megrendezett világbajnokság volt, ahol – elmondása szerint újoncként igyekezett szokni, szagolni a lőporfüstöt – komoly eredményt nem ért el.

– Később, 2018-ban Eisenstadtban a hadipuskás csapattal 6. helyen zártuk a vb-t. A 2019-es év az Eb-re való felkészülés jegyében zajlott több versennyel, országos bajnoki címet is szereztem. Aztán jött az idei kontinensviadal, ahol egyéniben és csapatversenyben is aranyérmes lettem. Ez eddigi legjobb eredményem, nagyon büszke vagyok rá!