Kapitányt buktathat a magyar válogatott

Ismét megfricskázhatja a Nemzetek Ligája C divíziójában a magyar labdarúgó-válogatott Görögországot. A péntek este 20.45-kor kezdődő találkozón sajtóhírek szerint nem csak a három pont a tét, a hellének német szakvezetője egy fiaskóra van attól, hogy új állás után nézzen.

A 2016-os franciaországi Eb-részvétel óta kevésbé mozgatta meg a magyar fociszurkolókat az idén sokáig nyeretlen válogatott mérkőzései. Sokan szeptember 11-én sem látogathattak ki a Groupama Arénába, mivel a nemzeti együttes zárt kapuk mögött kényszerült fogadni Görögország legjobbjait a Nemzetek Ligája 2. fordulójában. Pedig de jó lett volna élőben látni, ahogy szinte futsalos megoldással, a gólt megelőzően három fejessel, a 15. percben Magyarország megszerezte a vezetést! Az egykori felcsúti Sallai Roland első címeres mezben elért találatát tán azóta is ismétlik a nemzetközi sportcsatornák. Sokáig nem örülhettek Kovács Istvánék, mivel a görögök hamar egyenlítettek, de aztán ismét lecsapott a hazai tiki-taka, és a szintén volt akadémista Kleinheisler László bombájával a Rossi-csapat meglepetésre otthon tartotta a pontokat. A hellének elleni diadal ismét optimizmust csepegtetett a „víg esztendőkre” áhítozó honi szimpatizánsokba, a magyar apától és lengyel anyától származó, a német RB Leipzig Bundesliga-gárdáját erősítő Willi Orban „leigazolása” óta pedig a pozitív életérzés tovább nőtt a Hungáriáért dobbanó szívekben. Kapós lett a piros-fehér-zöld dressz, ezt jelzi az is, hogy a Viditől különös körülmények között távozó Lazoviccsal azonos kerületből származó kispesti labdarúgó, Holender Filip – az U-21-es válogatottság után – is eme mezt választotta. A szerbiai Kragujevacból induló szélső szinte minden poszton bevethető.

Megyénket a Mol Vidi FC négy játékosa, a görögökkel szemben általában kifejezetten jól teljesítő Fiola Attila mellett Paulo Vinícius, Pátkai Máté és a válogatottban is egyre nagyobb szerephez jutó karmester, Kovács István képviseli.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Még nem tudom, kik játszanak a görögök ellen, de bolond lennék, ha túl sokat változtatnék a kezdőn. Az itthoni meccsen jól játszottunk, néhány dolgot ki kell javítanunk, de azt hiszem, többé-kevésbé ugyanazokat küldöm a pályára – nyilatkozta Marco Rossi.

A székesfehérváriak jól ismerik milyen az, amikor egy Barkasz állja az útjukat, az AEK Athén kapusa számtalanszor bizonyította rátermettségét a Vidi elleni BL-párharcban. Ennek ellenére Hellász egyáltalán nem bevehetetlen: a világverőnek egyáltalán nem nevezhető Gibraltár legyőzésén kívül Fehéroroszországnak, Észtországnak, Horvátországnak és Svájcnak sem tudtak betalálni Mitrogluék hazai környezetben. A görög sajtó eközben egyöntetűen állítja, egy újabb zakó, s Michael Skibbe szövetségi kapitány szedheti a cókmókját. Ma este 23 óra környékén kiderül, hogy hazánk fiai jó költöztetőnek bizonyultak-e.