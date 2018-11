Juhász Rolandék vasárnap a stadionban edzettek

Múlt pénteken a költözés volt a Mol Vidi FC programja, a felnőtt együttes játékosai élettel töltötték meg az új Sóstói Stadion öltözőjét. Vasárnap a pályát is tesztelhették a fehérvári játékosok.

Szerdán 19 órakor az Újpest FC elleni bajnokival avatja az új Sóstói Stadiont a Mol Vidi FC labdarúgócsapata. A piros-kékek háromévnyi felcsúti albérlet után térnek vissza otthonukba. A fehérvári labdarúgók nagy része nem is emlékezhet a régi aréna hangulatára, hiszen csupán Tujvel, Vinícius, Stopira, Pátkai, Géresi és Juhász Roland játszhattak itt hazaiként korábban a jelenlegi keretből.

– Nagyon vártuk már, hogy visszatérhessünk, az építés alatt testközelből figyeltük, hogyan épülget-szépülget a stadion. Remélem, mihamarabb be is lakjuk – vélekedett az első arénabeli tréninget követően a csapatkapitány, Juhász Roland. – A régi Sóstói Stadiont is szerettem, de a mostani is nagyon szépre sikeredett. A környezetnek is jó miliője van, sokat változott ez a városrész, de hogy milyen lesz az aréna hangulata, az majd csak a mérkőzéseken derül ki. Szerencsére közel van már az időpont, hogy a szurkolóink előtt tétmeccset vívhassunk itthon.

Valósággal kapkodták a három összecsapásra (Újpest, Honvéd, FTC) szóló bérleteket és a belépőket is. Elképzelhető, hogy a szurkolók megtöltik a 14 200 férőhelyes stadiont.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Fehérváron szeretik a futballt, s örömteli, hogy nem csupán a nyitómeccsen lesznek sokan. Ha minden mérkőzésen 10 ezer körüli nézőszámot tudhatnánk magunk mögött, az nagy szó lenne – bizakodott Juhász Roland. – Sajnos az elmúlt időszakban a felcsúti bajnoki mérkőzéseinken nem voltak túl sokan. Most már újra itthon vagyunk, bízom abban, hogy visszatér a régi hangulat.

Szerdán már 17.15 órától zajlik az avatóünnepség a Sóstói Stadionban. Előbb Pixa, majd a Wellhello zenél, 400 fős tánccsoport táncol az arénában, 19 órától pedig visszatér a foci régi-új otthonába.