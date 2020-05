Juhász Roland szerint még lehet fordulat az FTC elleni versenyfutásban

„Egy ilyen időszak után nem lehet egyetlen csapatról sem biztosan tudni, hogy milyen állapotban lesz” – mondta a Mol Fehérvár honlapjának a bajnokság újraindulására készülő Juhász Roland.

A Vidi rutinos védője örül, hogy esélyt kapnak az idény befejezésére, tudja, nem mindenhol ilyen szerencsések a futballisták.

„Nem csak itthon, külföldön is rengeteg futballista elmondta, fontosnak tartják azt, hogy bármilyen körülmények között – ha kell, zárt kapuk mögött – be tudják fejezni a szezont – idézi a molfehervarfc.hu a csapatkapitányt. – Ahogy látjuk a híreket, nem minden bajnokságban lesz erre lehetőség. Örülünk annak, hogy úgy tűnik, itthon sikerült időben megfékezni a járványt és ennek köszönhetően május második felétől ismét pályára tudunk lépni. Az biztos, hogy sorozatban nézők nélkül játszani teljesen más lesz, mint amihez hozzászoktunk. Ugyanakkor bízunk benne, hogy a tévében sokan kísérik majd figyelemmel a mérkőzéseket, szerintem a szurkolók is ki vannak éhezve a futballra.”

A 36 éves játékos már korábban bejelentette, hogy az idény végén felhagy a profi labdarúgással. Őrül, hogy lehetőséget kap arra, hogy teljes meccsel búcsúzzon – még ha nézők nélkül is.

„Sokáig arra is jó esély volt, hogy karrierem utolsó mérkőzésén már túl is vagyok, hiszen ha olyan döntést hoztak volna, hogy nem folytatódhat a bajnokság, akkor a Puskás Akadémia elleni meccsem lett volna az utolsó, amelyet ráadásul sérülés miatt nem is tudtam végigjátszani. Fogalmazzunk úgy, hogy most az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír amiatt, hogy rossz lesz úgy lejátszani az utolsó meccsemet, hogy nem lesznek ott a szurkolók, nem tudok tőlük a pályán elköszönni. Ugyanakkor, ha Isten is úgy akarja, akkor lehetőségem lesz arra, hogy az utolsó tétmérkőzésem ne egy olyan bajnoki legyen, amin nem tudtam a pályán maradni” – tekintett előre.

Juhászt a bajnoki esélyekről is faggatta a fehérvári klubhonlap szerzője. A védő szerint nehéz előre megmondani az esélyeket, ami biztos, a leállás minden csapatra hatással lesz, így a korábbi erőviszonyok is változhatnak.

„Egy ilyen időszak után nem lehet egyetlen csapatról sem biztosan tudni, hogy milyen állapotban lesz. Rendkívül speciális helyzet előtt állunk, szerintem megvan arra az esély, hogy az utolsó fordulóig kiélezett lesz a csata a bajnoki aranyéremért. Nyilván nagyon örülnék, ha az általad felvázolt duplázás összejönne, de ez a mostani helyzet tényleg annyira példa nélküli, hogy nagyon nehéz bármit is jósolni az esélyekkel kapcsolatban. Az biztos, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el a szezon hátralévő részében.”

A Ferencváros előnye jelen állás szerint három pont a Fehérvárral szemben – mindezt két mérkőzéssel kevesebbet játszva érték el a zöld-fehérek. A vesztett pontok számában a Vidi már kilenccel rosszabb az FTC-nél – írja a Nemzeti Sport.