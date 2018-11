Juhász Roland nyitotta a találatok sorát, győztes gólt fejelt a Mol Aréna Sóstóban

Nem volt eseménytelen Székesfehérváron 2018. november 21-e. De egy sporttörténeti dátum éppen ezért marad meg az ember emlékezetében. A Mol Vidi FC új stadiont, a létesítmény új nevet kapott, s Mol Aréna Sóstóban megvívott első összecsapást a ... nyerte.

Szerda reggel még a Sóstói Stadionban tűzték ki a zsinórmértéket a pálya vonalazásához, azonban a mészcsík már a Mol Aréna Sóstó gyepére került le. Az új stadion avatóünnepségének, s az abban vívott első bajnoki összecsapás délelőttjén a MOL ügyvezető igazgatója, Ratatics Péter, Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András és a Mol Vidi FC ügyvezetője, Balogh Attila közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a magyar olajipari vállalat nem csupán a csapat, de az új stadion névszponzora is lett. Ratatics Péter hangsúlyozta, hogy a MOL-csoport büszkén tekint vissza a közel tíz éves együttműködésre az egyesülettel és „rendkívüli lelkesedéssel tekint a jövőbe is”. Az ügyvezető rámutatott: Közép-Kelet Európában egyedi állapot, hogy egy gazdasági társaság két stadionnak – a fehérvári mellett a dunaszerdahelyinek is – névadója. Mint mondta, ez a kontinensen egyre inkább megszokott. Ratatics Péter kiemelte, hogy a gazdasági megfontolások mellett tíz év után már érzelmi szempontokból is születnek döntések. Megemlítette, hogy a MOL és a Vidi között sok a hasonlóság, hiszen mindkettőnél hosszú távú elkötelezettség van a profizmus, a szakmai hozzáállás és az építkezés tekintetében egyaránt.

Cser-Palkovics András örömének adott hangot amiatt, hogy „újra itthon a csapat”, mint mondta, régóta vártak erre a drukkerek. Megjegyezte, hogy a gárda sokat fejlődött az elmúlt években: „a nemzetközi kupában extrát nyújt, hátán viszi a magyar labdarúgást” és jó esély van rá, hogy a csoportból való továbbjutás esetén ebben az idényben Európa-liga-meccset rendezhessenek a MOL Aréna Sóstóban.

Balogh Attila, a MOL Vidi ügyvezetője szerint is nagy öröm három év után hazatérni Székesfehérvárra. „A felcsúti Pancho Aréna is kitűnő létesítmény, de mégiscsak ez az igazi otthonunk” – fűzte hozzá.

Napközben legfőképp az szolgáltatott beszédtémát, hogy az esti derbin a Red Blue Devils is a visszatérés mellett dönt, s a találkozó végéig buzdítja a Vidit. Született-e megállapodás a szurkolók és a klub között, visszacsempészik-e a csapat elnevezésébe valamilyen formában a Videotont?

A 19 órai kezdés előtt több mint két órával már szállingóztak az emberek a 14 200 néző befogadására alkalmas aréna felé, a piros és kék színben pompázó stadion lenyűgöző látványt nyújtott az esti szürkületben. S belül, a reflektorok fényében is. Az érkezőket a fehérvári lemezlovas, Pixa szettje szórakoztatta, majd a Wellhello adott rövid koncertet mielőtt a székesfehérvári tánciskolák, valamint a balettszínház több mint 400 növendéke eljárta volna a nyitótáncot. A teljes játéktéren villódzó fényjáték után Cser-Palkovics András mondott köszönetet a kezdőkörben, hogy türelemmel viselt háromévnyi építkezés után a Vidi visszatérhetett otthonába.Oda, ahonnan 2015. december 12-én, Géresi Krisztián találatával a Paks ellen, győztesen búcsúzott a Sóstói Stadiontól. S oda költözik vissza a Vidi, ahol már nagyon régen nem töltötték meg a nézők a lelátókat. Most azonban közel telt ház előtt futhattak ki a főszereplők, a Mol Vidi FC és az Újpest FC játékosai.

„Ez nem New York, nem London, Székesfehérvár én itt vagyok otthon” – hirdette az RBD szektort betöltő, látványos molinója, s a fehérvári legendák, Kovács József és Karsai László ünnepélyes kezdőrúgását követően még egy rigmust elzúgtak, majd az ultrák nagy része kivonult a stadionból. Így már sokkal csendesebb miliőben teltek a rangadó, a tabella 4. és 5. helyén álló együttesek csatájának első percei. Először az 5. percben hördült fel a közönség, Georgi Milanov 14 méterről estében lőtt csupán néhány centivel a bal kapufa mellé. A Vidi a 15. percig állomásozott az Újpest térfelén, három szögletet is rúghattak a hazaiak, az egyik végén Scsepovics kapu felé tartó labdáját Litauszki saját kapufájára mentette. Az Újpest aztán hamar replikázott, Obinna labdaszerzése után. Zsótér mozgatta meg a fehérvári védőket, majd Pátkai saját kapuja felé pöccintett felszabadítása Novothnyt találta meg, de nem ő, hanem a teljesen üresen maradt Obinna lőtt nyolc méterről félfordulatból, szerencsére a kapu mellé. A Nikolics-legénység nem találta a rést a lilák szervezett alakzatán, ugyanakkor a vendégek bátran letámadták a fehérvári védőket. Az első félidő nagy részében sokkal frissebb volt az Újpest, nyerték a párharcokat a vendégek, lendületesen játszották át a területeket, s a centerezéseknél Stopirának és Juhásznak is fontos pillanatban kellett mentenie.

A szünetben ismét a Wellhello próbált ritmust lehelni a Vidi játékába, de minden bizonnyal nem a zenei formációnak volt köszönhető, hogy az első 45 percet tompán letudó hazaiak valamivel élesebben kezdtek a pauzát követően. A 49. percben Milanov húzott el a bal oldalon, jó ütemben gurított középre, ahol Kovács átvette a labdát, majd zavartalanul lőhetett 11 méterről, Pajovics védett vetődve. Három perccel később Milanov szögelte után Stopira fejelt az ötös túlsó sarkáról, de nagy ívben szálló labdája a bal kapufa mellé hullt. Az 58. percben azonban már pontos volt a labda. Ismét Milanov küldött be egy szögletet jobb oldalról, Juhász Roland pedig 7 méterre a kaputól mindenkinál magasabb emelkedett, s a bal sarokba bólintott. A Mol Aréna Sóstó első hivatalos gólját a csapatkapitány szerezte, 1-0. A sporttörténeti, vezető találatot követően békésen csordogált a játék, miközben az újpesti táborba a biztonságiaknak kellett benyomulniuk. Mint ahogy a hajrá kezdetén a vendégjátékosok is a fehérvári kapu elé torlódtak. Burekovics szögletét például Litauszki fejelte rá erővel, de sikerült blokkolni a veszélyes bólintást. Diallo is jól szállt be csereként, a 90. percben 22 méterről találta el a keresztlécet. A Vidi azonban őrizte előnyét, s a tabella harmadik helyére lépett fel.

Mol Vidi FC–Újpest FC 1-0 (0-0) Mol Aréna Sóstó, 11 251 néző. Vezette: Andó-Szabó (Ring, Tóth II) Mol Vidi FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Vinícius, Stopira – A. Hadzic – Berecz (Nikolov, 72.), Pátkai, Milanov (A. Hodzic, 88.) – Kovács I. (Hangya, 93.) – M. Scsepovics. Vezetőedző: Marko Nikolics. Újpest FC: Pajovics – Burekovics, Bojovics, Litauszki, Balázs (Pauljevics, 66.) – Obinna, Szankovics, Onovo, Beridze (Nagy D., 66.) – Zsótér (Diallo, 88.) – Novothny. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics. Gól: Juhász (58.) Sárga lap: Milanov (34.), A. Hadzic (60.) illetve Onovo (62.), Bojovics (91.) Kiállítva: –

