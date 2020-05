Juhász Roland: „Mindenki készen áll és ki van éhezve a futballra”

Szombati kupameccsről és karrierje utolsó egy hónapjáról beszélgettek a Mol Fehérvár FC csapatkapitányával.

– Szombat este a Mezőkövesd otthonában kezdjük újra a félbeszakadt futballszezont, fontos kupameccs lesz csapatunk számára, számodra pedig elkezdődik profi karriered legutolsó szakasza. Mit vársz ettől a mérkőzéstől?

Nagyon örülök, hogy esélyem lesz arra, hogy a futballpályán fejezzem be a pályafutásomat. Pár hete még nem sok esélyt láttam erre, szerencsére most azonban úgy tűnik, hogy lejátszhatjuk a szezont. Szombat este egy nagyon jó csapat otthonában lépünk pályára a kupaelődöntő első mérkőzésén. Úgy gondolom, a lehetséges három csapat közül a legnehezebb ellenféllel mérkőzünk meg a döntőbe jutásért. Mindent megteszünk azért, hogy ismét bejussunk a Magyar Kupa döntőjébe és újra hazahozzuk Székesfehérvárra a kupát! Számomra azért is lenne ez különösen fontos, mert boldog lennék, ha valamilyen címet nyerve vonulhatnék vissza az idény végén a profi futballtól.

– De akár még a duplázás is összejöhet…

Igen, pont ezzel folytattam volna a gondolatomat, hogy jelen állás szerint akár még a bajnoki cím megszerzésére is van esélyünk a Magyar Kupa mellett. Első körben azonban most csak a kupára koncentrálunk, hiszen az első feladatunk a következő napokban az lesz, hogy kiharcoljuk a döntőbe jutást. Addig a Ferencváros is bepótolja az elmaradt meccseit, szóval amikor ismét bajnokin lépünk majd pályára, már pontosan látni fogjuk, mekkora is a ledolgozandó hátrányunk. Bízom a csapatban, mindenki készen áll és ki van éhezve a futballra.

– Te is?

Még szép! Amikor korábban elhatároztam, hogy befejezem a labdarúgást, akkor pont így képzeltem el, már ami a motivációmat illeti, hiszen a mai napig ugyanolyan lelkesedéssel járok edzésre, mint korábban és ugyanolyan izgatottan várom a tétmeccseket is. Szerencsére semmilyen sérülés nem nehezíti a dolgomat, úgyhogy biztos, hogy a maximumot tudom kiadni magamból az utolsó egy hónapomban. Reálisan látom a helyzetemet, ez az időszak már nem arról kell, hogy szóljon, hogy az összes meccsen 90 percet játsszak. Ettől függetlenül bízom benne, hogy segíteni tudok még a csapatnak és sikeres hetek várnak ránk.

– Ehhez azonban az ellenfeleken kívül az üres stadionok atmoszférájával is meg kell küzdenetek.

Sajnos ez tényleg így van. Az edzőmeccsek már alátámasztották azt, amit amúgy mindenki tudott, hogy szurkolók nélkül a futball teljesen más. Ez egyébként a Bundesliga múlt heti újraindulásakor is érződött, szinte valamennyi játékos kiemelte azt, hogy üres stadionban egyáltalán nem ugyanolyan érzés futballozni, mint tömött lelátók előtt. De ez most egy ilyen élethelyzet, ezzel mindegyik csapatnak ugyanúgy meg kell küzdenie. Ebből kell most kihoznunk a maximumot – írja hivatalos oldalán a Mol Fehérvár FC.