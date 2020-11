Jubileumot ülnek: Negyven éve van a pályán a Méta csapata

A 64 esztendős Banádi Imrét nyugodtan lehet a sport hétköznapi hősei között említeni, az Ercsiben élő sportember által alapított Ercsi Méta amatőr kispályás labdarúgócsapata immár 40 éves jubileumát ünnepli, és a mai napig is kiválóan működik.

Banádi Imre a labdarúgó-pályafutását egy sérülés miatt hagyta abba 1979-ben, de annyira szerette, szereti a labdarúgást, hogy 1980-an megalakította kispályás csapatát Stand néven, melyet később Méta névre keresztelt át.

– Az első tornánkat az Ercsi Kinizsi pályán játszottuk. Heti két-három alkalommal vívtunk mérkőzéseket. Részt vettünk járási, megyei és országos labdarúgótornákon, Ercsiben és Százhalombattán bajnoki mérkőzéseket játszottunk, hétvégéken pedig tornákon indultunk. Jöttek is szépen az eredmények. Sok-sok győzelem, helyezés mellett rengeteg szép élményt is szereztünk magunknak. – tudtuk meg.

1987-ben Kőszegen, Országos Tornán, valamint Békásmegyeren, Nemzetközi Tornán végeztek az első helyen. Majd egy év múlva Szombathelyen, az Országos Tornán sem találtak legyőzőre. Azóta is számtalan, több száz mérkőzés van és volt a lábukban. Ezeken kívül is sok bajnoki és tornagyőzelmet arattak, és persze jutott az ezüst- és bronzérmekből is jócskán az évek során.

– A csapatunk eljutott odáig, hogy hogyan tovább? Már egyre sérülékenyebbek voltunk és fáradékonyabbak. A fiatalokkal már nem bírtuk az iramot. Megbeszéltük, hogy fiatalítani kellene. Volt egy baráti csoport, akikkel parázs meccseket vívtunk. Felvettük velük a kapcsolatot, hogy játszanának-e a csapatunkban? Választ egy játékos adott, hogy ő szívesen jönne. Még többször is beszélgettünk velük, szerencsére végül igent mondtak. Így újult meg a csapatunk húsz éve, azaz 2000-ben. – tette hozzá.

Lényegében innentől indult a második generáció diadalútja.

– Szép sikereket értünk el a megfiatalított csapatunkkal! Az ercsi Baczakó Péter Sportcsarnokban bajnoki mérkőzéseket játszottunk, szinte minden hétvégén tornákon vettünk részt. Megszámlálhatatlan első, második és harmadik helyezést értünk el. Mindkét generáció bebizonyította a Méta kispályás labdarúgócsapathoz való hűséget. Elmondható, hogy a sportszerűség és a barátság jellemzi a csapatunkat. Bárhol játszottunk, barátokkal gazdagodtunk. A nevezéseket és az utazásokat a csapat oldotta meg. Jó volt mérkőzések után megbeszélni a dolgokat egy-egy sör mellett, majd ezután elénekelni a Méta indulót. Köszönöm mindenkinek, akik negyven év alatt játszottak, és azoknak is, akik segítették az Ercsi Méta kispályás csapatunkat – mondta Banádi Imre érthetően meghatottan.