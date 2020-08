Jubilál a sportok királynőjének honi társadalma

Szombaton és vasárnap a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban rendezik a 125. Atlétikai Magyar Bajnokságot, melyen az Alba Regia Atlétikai Klub számos sportolója érmekért, bajnoki címekért száll harcba.

Az évek előrehaladtával a magyar mezőny egyre több számában ad meghatározó atlétát az ARAK. Sőt, nem csupán itthon kell számolni a fehérvári sportolókkal, hanem a nemzetközi viadalokon is megvillantják oroszlánkörmeiket. Melyeket most a Lantos Mihály Sportközpont, vagyis az MTK rekortánjába fúrhatnak. 2019-ben öt bajnoki címet nyert az ARAK Utánpótlás Akadémia, most három címvédésben reménykedik a fehérvári egyesület.

A királykategóriában, a 100 méteres sprintszámban mindkét nem versenyén ARAK-os siker született tavaly. Szabó Dániel most is eséllyel térdel rajthoz az ob-n, múlt héten a Budapest Openen olyan időt futott (10,43 mp), mely elegendő volt a ranglistaelsőséghez. Vagyis nem lenne meglepő, ha 2020-ban is Szabó Dániel lenne a leggyorsabb magyar. Tavaly Takács Boglárka verte a 100-as és a 200-as mezőnyt is. Idén csak 100 méteren áll rajthoz, nem véletlenül.

– Izgatott vagyok, a felkészülés nem úgy alakult, ahogy terveztem. Három hónappal ezelőtt megsérült a bal hajlító­izmom, s emiatt sokáig nem tudtam teljes értékű edzésmunkát végezni. Az utóbbi pár hétben kezdtem el a komolyabb edzéseket, nem is indultam versenyen, nehogy olyan terhelés érje a lábamat, amely újabb sérülést okozhat – mesélte a tavalyi junior Eb-n 8. helyet, korábban az ifjúsági olimpián ezüstérmet szerzett móri sprinter, Takács Boglárka. – Mindent megtettünk az utóbbi két hétben, hogy magabiztosan és minél felkészültebben tudjak rajthoz állni, de nem tudom, hogy milyen formában vagyok. Persze vannak elképzeléseim és reményeim, s bízom benne, hogy sikerül a címvédés, de nem lesz egyszerű. Nagyon jó formában vannak néhányan a mezőnyben, Kozák Luca kifejezetten jó időket fut mostanában. Az edzéseken megközelítettem a tréningeken mért legjobbakat, s ez biztató lehet.

Címvédésre, sőt egyéni legjobbjainak megjavítására készül a 400 méteres gátfutásra fő számaként tekintő Mátó Sára is. A junior Európa-bajnoki ezüstérmes szeptemberben futott utoljára kedvenc számában, de nem tartja kizártnak, hogy túlszárnyalja 56,89 mp-es rekordját.

– Előtte szombaton még 400 síkot és 4×400-at is futok, ez egy hosszú, mozgalmas hétvége lesz – mosolygott Mátó Sára. – Úgy érzem, hogy kellőképpen sikerült felkészülnünk, a legjobb eredményben reménykedem. Mindegyik számban szeretnék jó időt futni, jó lenne mellé egy-egy jó helyezés is. A fő célom, hogy 400 gáton megdöntsem az egyéni legjobbamat, ami nem lesz könnyű, mert tavaly az Eb-döntőben futottam az egyéni rekordomat. Szeretném már az országos bajnokságon megdönteni, de ha egy későbbi versenyen jön össze, akkor sem fogok bánkódni. Kettős érzések kavarognak bennem a 400 gáttal kapcsolatban. Kíváncsian várom, hogy miként sikerült felkészülni, az edzésen jó visszajelzéseket kaptam, s jó lenne már versenyen is viszontlátni. De pont emiatt izgulok, mert a hosszú kihagyás után szeretném, ha minden klappolna. Kicsit tartok tőle, de a maximumra törekszem.

Mátó Sárának 400 gáton nincs komoly ellenfele a magyar felnőtt mezőnyben. Azonban az egy évvel fiatalabb Molnár Janka is indul, aki szintén junior Eb-döntőt futott 2019-ben. Ő jelenthet veszélyt elsősorban a fehérvári atlétanőre. A szombaton rajtoló országos bajnokságon Pásztor Bence kalapácsvetésben, Csókás Nikolasz 400 méter gáton, de a 4×100 méteres női váltó is számolhat azzal, hogy versenyük után a dobogóceremóniánál is lesz feladatuk. Endrész Klaudia távolugrásban, a férfiak 4×100 méteres váltója, valamint Mohai Regina 400 gáton és Brandl Lilla kalapácsvetésben a 4–6. hely valamelyikét célozhatja meg az előzetes esélylatolgatás alapján.